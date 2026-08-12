Traiguera afronta l’arribada de les seues Festes Majors 2026
Les celebracions començan el dimecres 13 i s’allargaran fins al dia 23 amb actes taurins, música, gastronomia i activitats per a tots els públics
Traiguera afronta l’arribada de les seues Festes Majors 2026, que començaran el dimecres 13 d'agost i s’allargaran fins al dia 23, amb onze jornades marcades per la tradició, la música, la gastronomia i els festejos taurins. La proclamació de les reines, prevista per al mateix dimecres a les 22.30 hores a la plaça del Raval, serà un dels primers actes destacats del programa i donarà pas a l’inici de les celebracions. La jornada inaugural es completarà amb el ball popular de l’Orquestra The Luxe (00.30 hores).
La programació taurina ocuparà un espai destacat al llarg de les celebracions i mantindrà una de les tradicions més arrelades de les festes de Traiguera. Així, els diferents actes vinculats al món taurí es combinaran amb una agenda festiva que també reservarà espai per a la música, l’oci i les activitats de participació veïnal.
De fet, la convivència i la participació popular tindran alguns dels seus moments més destacats en les jornades dedicades a diferents col·lectius. El Sobaquillo (16 d’agost) reunirà els participants a la plaça del Raval en un sopar de pa i porta amenitzat amb música en directe. L’endemà, 17 d’agost, serà el torn del Dinar de Quintes, una jornada de retrobament que continuarà a la vesprada amb música i ambient festiu.
El Dia de la Dona (19 d’agost) proposarà una nova jornada de convivència al voltant d’un dinar de germanor, música, festa i vaquetes. El calendari continuarà el 21 d’agost amb el Dia de la Penya Taurina, una jornada centrada en els actes taurins i en l’ambient festiu que els acompanya.
Les activitats vinculades als diferents grups de la població tindran continuïtat el 22 d’agost amb el Dia del Jove, que inclourà dinar i berenar per a les persones inscrites i servirà per encarar la recta final de les Festes Majors de Traiguera amb una jornada dedicada especialment al públic jove.
La música, protagonista
La música serà també un dels grans eixos de les nits del municipi, amb actuacions i revetlles destinades a allargar l’ambient festiu. A aquestes propostes se sumaran activitats culturals, infantils i d’oci, ampliant una programació pensada per a diferents generacions i que manté el caràcter popular de les celebracions.
A més, els actes religiosos vinculats a les festes patronals, dedicades a la Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc, completaran un programa en què tradició i participació ciutadana aniran de la mà.
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