Un poble de Castelló recupera després de 12 anys un festival de música en valencià
El Balaguera Stall tornarà el 5 de setembre amb Ramonets, Pepet i Marieta, Essència, Garrama i DJ Keyzz en una jornada de música, cultura i reivindicació
Dotze anys després de la seua última edició, el festival Balaguera Stall tornarà aquest 2026 a les comarques de Castelló. La cita, que se celebrarà el dissabte 5 de setembre, recupera un projecte nascut per donar visibilitat a la música en valencià i convertir-la en punt de trobada entre cultura, festa i reivindicació.
El retorn arriba amb un cartell que combina propostes per a diferents públics i una presència destacada de bandes vinculades a les comarques castellonenques. Ramonets, Pepet i Marieta, Essència, Garrama i DJ Keyzz protagonitzaran una jornada que començarà a la vesprada i s’allargarà fins a la matinada.
El festival se celebrarà al saló polifuncional de la Pobla Tornesa, a la Plana Alta, organitzat per l’associació cultural La Balaguera. L’entitat recupera així una cita que no se celebrava des de l’any 2014 i que torna amb el lema «El nostre batec, la vostra festa».
Del rock familiar de Ramonets a la matinada amb DJ Keyzz
La programació musical començarà a les 19.30 hores amb Ramonets, grup de rock en valencià especialment orientat al públic infantil i familiar. La banda combina la música en directe amb un espectacle enèrgic en què conviuen el rock-and-roll, l’animació i una vessant didàctica.
A partir de les 21.00 hores arribarà el torn d’Essència, formació nascuda al Baix Maestrat i integrada per músics de les comarques de Castelló. El grup portarà a l’escenari la seua proposta de pop-rock, marcada també pels ritmes del reggae i l’ska.
Un dels plats forts de la nit serà Pepet i Marieta, que actuarà des de les 23.00 hores. La banda, formada per músics de banda i banda del riu Sénia i liderada pel montsianenc Josep Bordes, tornarà a portar al públic castellonenc la seua particular barreja de festa, ritmes populars i música en valencià.
Ja entrada la matinada, a la 1.30 hores, actuarà Garrama, grup de Castelló que combina estils com l’ska, el rock i el punk. La festa continuarà a partir de les 3.00 hores amb la sessió de DJ Keyzz, encarregat de posar el punt final musical al retorn del Balaguera Stall.
Música, menjar i entitats culturals
La cita no es limitarà als concerts. L’organització habilitarà també un espai de menjar i parades d’entitats culturals, amb la voluntat de convertir la jornada en un punt de trobada obert a públics de totes les edats.
El Balaguera Stall es presenta, de fet, com una proposta de festa i cultura pensada per a tots els públics, amb una primera part especialment atractiva per a famílies i una programació que avançarà cap a sons més festius a mesura que avance la nit.
El festival compta amb el suport de l’Ajuntament de la Pobla Tornesa i la Diputació de Castelló.
El Balaguera Stall vol tornar per quedar-se
Més enllà de l’edició d’aquest 2026, la intenció és que el Balaguera Stall torne a convertir-se en una cita anual i en un espai des d’on acostar les propostes musicals i artístiques contemporànies a les noves generacions.
L’organització reivindica també el festival com una eina per defensar els drets lingüístics del poble valencià i reclamar una oferta més àmplia de música i cultura en valencià.
Després de dotze anys de silenci, la Pobla Tornesa tornarà així a fer bategar el Balaguera Stall el pròxim 5 de setembre, amb més de set hores de música i una programació que vol recuperar l’esperit d’una de les cites culturals nascudes des del teixit associatiu de la Plana Alta.
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