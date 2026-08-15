Noa Gil Porcar ja és oficialment la regina de les festes de la Vall d’Alba després d’una emotiva gala de proclamació
La plaça Major viu una ‘Nit Màgica’ plena d’emoció, tradició i orgull per donar la benvinguda a les Festes Patronals 2026
La plaça Major de la Vall d’Alba va tornar a convertir-se anit en el cor de les festes amb la proclamació oficial de Noa Gil Porcar com a regina de les Festes Patronals 2026, en una nit carregada d’emoció, simbolisme i orgull local que va servir per a donar la benvinguda a una nova generació de representants festers.
Sota el lema ‘Una Nit Màgica’, i amb la plaça major de gom a gom, que va congregar nombrosos veïns, familiars i visitants en una de les cites més esperades del calendari festiu de la Vall d’Alba. L’acte, conduït per Martina Centelles i Juan Julián, va arrancar amb la participació de l’Associació Musical Valldalbense i va tindre com a fil conductor la idea que cada nova edició de les festes suposa escriure una nova pàgina en la història del municipi.
La nova reina va estar acompanyada sobre l’escenari per les joves que formen part de la seua Cort d’Honor 2026: Paula Aparisi Gallego, Nuria Cuevas Ferrando, Paz Suller Narro, Maria Mas Marzá, Luz Nicol Bullone, Alicia Sánchez Tomás, Aina Adell Traver, Lucia Turlo Barrachina i Nerea Garcia Bellés, junt amb Adrian Gutierrez Tormo com a ‘Cavaller’.
A ells es va sumar la representació infantil, integrada per Laia Navarro Pascual, Ainhoa Armengot Agut, Adriana Maria Murarasu, Blanca Mateu Capdevila, Alaitz Rosa Gil, Sofia Roures Mas, Aina Garcia Aparici, Eva Pauner Marzà, Àngela Castillo Capdevila, Alba Julián Radiu i Noa Matutano Escuriola com a Cort d’Honor Infantil, i Manu Ruiz Esteve, Àlex Beltran Barrachina, Àlex Ionuț Slatián, Hugo Renda Sosa, Gerard Traver Escrichs, Vicent Badal Ibáñez, Edu Nebot Segarra, Marco Beneroso Martínez, Jaume Bertran Gallego, Martín Gual Muria i Àlex Bertran Vera com a ‘Cavallers’ infantils.
Un dels instants més emotius de la nit va tindre com a protagonista Avril Navarro Falomir, regina de les festes 2025, que va posar punt final a un regnat molt especial, marcat per la celebració del Centenari de la Vall d’Alba. Després d’unes paraules carregades d’emoció, Avril va rebre l’estima i el reconeixement de tots els assistents abans de cedir el testimoni a Noa Gil Porcar, a qui es va imposar la corona com a nova regina.
La cerimònia també va ser l’escenari per acomiadar i reconéixer la tasca de la Cort d’Honor i els ‘Cavallers’ de 2025, que al llarg de l’últim any han estat al costat d’Avril Navarro en els diferents actes i celebracions. Tots ells han representat la Vall d’Alba durant un any molt especial per al municipi, coincidint amb el seu Centenari. La gala va posar en valor la seua dedicació, il·lusió i l’orgull amb què han portat el nom de la localitat durant aquesta commemoració tan significativa.
Per la seua part, l’alcaldessa de la Vall d’Alba, Marta Barrachina, va ser l’encarregada de col·locar a Noa Gil Porcar la banda que l’acredita com a nova regina de les Festes Patronals 2026, així com el pin oficial de la Vall d’Alba. Els dos elements simbolitzen l’inici oficial del seu regnat i la responsabilitat de representar el municipi i les seues festes al llarg del pròxim any.
Barrachina va destacar que la proclamació “simbolitza a la perfecció com entenem les festes a la Vall d’Alba: com un punt de trobada entre generacions, en el qual tradició, joventut i sentiment de pertinença caminen de la mà”.
L’alcaldessa també va voler traslladar la seua felicitació a Noa Gil i a tots els xiquets i joves que formen part de les Corts d’Honor i els ‘Cavallers’ de 2026. En aquest sentit, els va animar a viure amb intensitat cadascun dels actes i moments que els esperen, perquè “comencen un any que guardaran per sempre en la seua memòria i en el qual tindran el privilegi de representar tot un poble”.
De la mateixa manera, Barrachina va dedicar unes paraules d’agraïment a Avril Navarro i a tota la representació festera de 2025 per la seua tasca durant l’últim any i per “haver portat el nom de la Vall d’Alba amb orgull, estima i responsabilitat” en un exercici especialment important per al municipi, coincidint amb la celebració del seu Centenari.
L’acte va culminar amb Noa Gil i Marta Barrachina accionant conjuntament, després d’un compte arrere compartit amb tots els assistents, el polsador que va desencadenar una pluja de confeti i va marcar simbòlicament l’inici de les Festes Patronals de la Vall d’Alba 2026.
“Després d’haver celebrat els nostres primers cent anys d’història, la Vall d’Alba enceta ara una nova etapa. I ho fem de la manera que millor ens representa: units, orgullosos del nostre passat i amb molta il·lusió per tot allò que està per arribar”, va destacar l’alcaldessa.
Amb la proclamació de Noa Gil Porcar com a nova regina i la presentació de tota la representació festera de 2026, la Vall d’Alba dona així el tret d’eixida a unes festes que tornaran a portar als carrers i places del municipi la música, les tradicions, la convivència i l’alegria. Una celebració que manté viu l’esperit fester i la identitat de la localitat, transmesos de generació en generació.
- Festivo del 15 de agosto en Castellón: ¿Qué supermercados y centros comerciales abren y en qué horarios?
- Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor
- Aviso naranja en Castellón este sábado por lluvias y tormentas
- El próximo eclipse solar ya tiene fecha: cuándo será y cómo se verá desde Castellón
- El nuevo hotel de lujo de Heliópolis de Benicàssim retomará las obras en septiembre tras adaptar el proyecto
- La excursión de lancha en la que murió la joven de Castelló salió 'con bandera roja' en el mar y había 'más personas que chalecos salvavidas
- La respuesta del Ayuntamiento de Castelló ante la llamativa petición de vecinos de la ronda Vinatea
- Vota por la mejor foto del eclipse en Castellón entre estas 10 finalistas