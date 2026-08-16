Festes en honor a Sant Bartomeu i Sant Roc
Tot a punt a Borriol per a gaudir de la seua setmana gran
Després de presentar el dia 15 a la reina i la seua cort d’honor , el municipi viurà del 21 al 30 d’agost una programació d’allò més completa
Borriol ho té tot preparat per a una nova edició de les seues Festes Patronals en honor a Sant Bartomeu i Sant Roc. Després de la presentació de la reina i la seua cort d’honor, els carrers del municipi es convertiran durant deu dies en l’escenari d’una programació que combina tradició, música, cultura, activitats infantils, gastronomia i festejos taurins. Una agenda pensada per a totes les edats i amb les penyes i la participació veïnal com protagonistes.
La setmana gran arrancarà divendres 21 amb una jornada marcada per la música i els actes taurins. El programa inclou una vesprada de vaques, activitats per als més menuts i un tardeo a la plaça de la Torre amb el grup Doos. La nit donarà pas a la música en la carpa de festes, amb l’actuació de Suena el Bembé i una nit de concerts que reunirà Kawak, Romantic Dimoni i Itaca Band. La jornada es tancarà amb la discoteca mòbil The End i actes taurins al recinte.
El dissabte 22 mantindrà el ritme amb una jornada especialment completa. Els xiquets tindran el seu espai amb el Summer Splash i diverses activitats infantils, mentre que la plaça de la Font acollirà una gran mascletà. La vesprada tornarà a estar protagonitzada per les vaques i el bou feréstec, abans d’una nit ampliament musical.
El diumenge arribarà amb una proposta més diversa, que combinarà esport, gastronomia, cultura i oci. La subhasta de cadafals compartirà protagonisme amb el tast de carn de cabirol, el partit del CF Borriol, una festa infantil de disfresses i el XVII Certamen de Flamenc. La jornada acabarà amb sopar de cabasset, orquestra i disco mòbil.
Un dels moments centrals de les festes arribarà dilluns 24, dia de Sant Bartomeu. El volteig de campanes donarà inici a la jornada, que inclourà la missa i la tradicional processó en honor al patró, acompanyada per la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Borriol i la Unió Musical Lira Borriolenca. Al llarg del dia també hi haurà activitats esportives i infantils, una partida d’escala i corda, danses tradicionals i el primer espectacle de Nit Lírica, que donarà pas a la Nit de Gala amb l’orquestra Gamma.
El dimarts 25 serà el torn de Sant Roc, amb els actes religiosos com a eix de la jornada i una programació que s’estendrà durant tot el dia. Entre les propostes destaca la inauguració d’una escultura dedicada a la garrofa borriolenca, obra de l’artista local Elisa Merino, així com el II Festival Llatí, la ruta de la sangria, activitats infantils i el musical ‘La Movida’, que convidarà a reviure la música dels anys huitanta.
L’esperat Dia de les Penyes
Les penyes tindran també un protagonisme especial dimecres 26, en el tradicional Dia de les Penyes. La jornada reunirà entrada infantil, exhibicions taurines, el XXXVII Concurs de Ramaderies Vila de Borriol, un concurs de paelles interpenyes, activitats per als més menuts, torrà als carrers i música en directe amb Cuatro de Copas.
Per a l’alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, les festes són una oportunitat per a «retrobar-nos, crear nous records i reforçar els llaços que ens uneixen com a poble». En aquest sentit, anima el veïnat i els visitants a participar i a viure aquests dies «amb respecte, pau, harmonia, fraternitat, germanor i concòrdia».
De les celebracions en honor als patrons als actes taurins, dels concerts a les activitats infantils i dels sopars de germanor a les propostes culturals, les Festes Patronals de Borriol de 2026 posen per davant una idea que resumeix bé el seu esperit: fer festa i, sobretot, fer poble.
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