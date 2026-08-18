En un espai específic
Benicarló aprova el projecte de la nova estació d’autobusos per centralitzar el transport interurbà i millorar la mobilitat
La infraestructura, situada al passeig de Febrer Soriano, tindrà una coberta de prop de 2.000 m², serà plenament accessible i comptarà amb un termini d’execució de deu mesos
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Benicarló ha aprovat el projecte de la nova estació d’autobusos, una infraestructura que permetrà centralitzar els serveis d’autobusos interurbans en un espai específic i evitarà que la major part d’aquests vehicles hagen d’entrar al nucli urbà. El projecte, redactat pels tècnics municipals amb la col·laboració d’empreses i despatxos d’enginyeria especialitzats, inicia ara el procés administratiu per a la seua licitació i posterior construcció, que té un termini d’execució de 10 mesos.
L’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha destacat que «avui ja comença a tenir forma» un projecte que el consistori considera «molt important per a Benicarló». Cerdá ha explicat que l’aprovació del projecte permet iniciar «tot el desenvolupament i tot el procés administratiu per a la licitació i la construcció d’aquest espai», i ha remarcat que una part de l’actuació està finançada a través del Pla Impulsa de la Diputació de Castelló, amb una aportació de 250.000 euros corresponent al període 2026-2027.
"No és una promesa que es queda a l’aire, sinó que serà una realitat en breuç"
«No és una promesa que es queda a l’aire, sinó que serà una realitat en breu», ha subratllat l’alcalde, en referència al termini d’execució establert per aquesta línia de subvencions.
Per la seua part, el regidor d’Urbanisme, Borja Castell, ha explicat que l’estació se situarà en una parcel·la de 5.040 m² situada al passeig de Febrer Soriano. El terreny, que anteriorment tenia la qualificació de zona verda, ha passat a ser sòl dotacional després de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana aprovada a principi d’any.
Castell ha remarcat que «portem molt de temps treballant en aquest projecte», que considera «molt important per a Benicarló, pel seu desenvolupament urbanístic i també pel que suposarà de millora per a la mobilitat d’autobusos interurbans».
Vuit places per a autobusos i connexió amb la xarxa viària
L’estació disposarà de vuit places per a autobusos i una estructura coberta de prop de 2.000 m². Els vehicles entraran per la part nord de la parcel·la, a través del carrer d’Indústria, i eixiran per la part sud, pel nou vial que connectarà el passeig de Febrer Soriano amb el nou ecoparc.
La ubicació permetrà una connexió directa amb les principals vies de comunicació de la ciutat i amb altres modes de transport. En aquest sentit, l’estació estarà situada a menys de 300 metres de l’estació de tren i pròxima a la carretera de Càlig i la N-340.
«Pensem que és una ubicació molt bona», ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, que ha explicat que l’objectiu és que l’estació es convertisca en «una infraestructura clau per a centralitzar tots els autobusos interurbans».
Només els autobusos de la línia regular Vinaròs-Benicarló-Peníscola continuaran entrant al nucli urbà, mentre que la resta de serveis interurbans podran operar des de la nova estació.
Un espai accessible i amb serveis per als usuaris
El projecte preveu una estació plenament accessible per a persones amb mobilitat reduïda, amb banys públics accessibles, servei de megafonia i MUPIs digitals que permetran oferir informació sobre els horaris d’arribada i eixida dels autobusos.
La parcel·la comptarà també amb dues places, una a la part nord i una altra a la part sud, concebudes com a espais d’espera i estada. A més, a la zona sud es realitzarà una preinstal·lació dels serveis d’aigua, clavegueram i electricitat amb l’objectiu de facilitar, en el futur, la instal·lació d’un bar o cafeteria mitjançant una concessió pública.
«Creiem que com més elements puga tindre aquesta infraestructura, més vida tindrà i, per tant, més ús li donarem», ha afirmat Castell.
Millores al passeig de Febrer Soriano i més de 200 places d’aparcament
L’actuació també inclourà la millora de l’entorn immediat de l’estació. En paral·lel a la construcció, s’asfaltarà el passeig de Febrer Soriano des de l’antiga N-340 fins al carrer d’Indústria i es renovaran les canonades de fibrociment i el clavegueram, que presenta un important desgast.
Pel que fa a l’aparcament, l’estació no disposarà inicialment d’un pàrquing propi. No obstant això, l’Ajuntament preveu habilitar més de 200 places d’aparcament en bateria al carrer de nova obertura vinculat al desenvolupament del Sector 11.
El regidor d’Urbanisme ha assenyalat que aquest espai permetrà que els usuaris puguen deixar el vehicle i continuar el trajecte amb autobús, aprofitant la proximitat de la nova estació.
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