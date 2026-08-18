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Efemèride històrica

Teatre, memòria i història per a celebrar els 450 anys de la Carta Pobla de Torreblanca

Per amor a l’art i La Passió de Torreblanca ja assagen l’acte commemoratiu del pròxim 21 d’agost a l’Auditori Metropol

Imatge dels assajos que es fan a l'auditori per a commemorar el 450é aniversari de l'atorgament de la Carta Pobla a Torreblanca.

Imatge dels assajos que es fan a l'auditori per a commemorar el 450é aniversari de l'atorgament de la Carta Pobla a Torreblanca. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Torreblanca

L’associació Per amor a l’art, conjuntament amb La Passió de Torreblanca, ja ha iniciat els assajos de l’acte commemoratiu que se celebrarà el pròxim divendres 21 d’agost, a les 20.00 hores, a l’Auditori Metropol, amb motiu del 450é aniversari de la Carta Pobla de Torreblanca.

L’espectacle pretén convertir-se en un viatge per la història de Torreblanca, repassant els seus orígens, la seua creació i la fundació de la seua segona Carta Pobla, a més de recordar algunes de les persones que han tingut un paper destacat en la història i l’evolució del municipi.

Un dels elements centrals de l’acte serà la representació d’una obra teatral escrita per Josep Maria Pañella, assessor històric del projecte i autor del diàleg, que ha treballat per traslladar a l’escenari diferents episodis i personatges vinculats a la història de Torreblanca.

Torreblanca festejará 450 años de historia con conciertos, teatro y tradición

El projecte compta també amb la col·laboració de Cristina Laborda, creadora de la primera part de la performance, que aporta una proposta artística que servirà com a punt de partida per a este recorregut per la memòria i els orígens del municipi.

Proposta escènica

Per la seua banda, Rubén de la Cruz s’ha encarregat de la creació de la imatge de l’esdeveniment, els audiovisuals i la proposta escènica, elements que contribuiran a donar forma i ambientació a un espectacle pensat per a combinar història, teatre i recursos audiovisuals.

Els assajos ja han començat i tot l’equip treballa estos dies per a tindre preparat un acte que pretén recuperar i posar en valor la memòria col·lectiva de Torreblanca, acostant al públic alguns dels esdeveniments que van marcar el naixement i el desenvolupament del municipi.

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El pròxim divendres 21 d’agost, a les 20.00 hores, a l’Auditori Metropol, Torreblanca tornarà la mirada cap als seus orígens per a celebrar els seus 450 anys d’història des de la Carta Pobla, en un acte que busca recordar d’on ve el municipi i les persones que han contribuït a construir-lo.

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