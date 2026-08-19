Iniciativa universitària
La UNED i l’Ivaspe obrin formació especialitzada a policies i bombers de tota la Comunitat
Quatre nous cursos en línia permeten a professionals de qualsevol municipi accedir a continguts pràctics sobre mediació, menors, intel·ligència artificial i operativa policial
La UNED de la província de Castelló, amb seu a Vila-real, i l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe) han posat en marxa una nova línia de formació especialitzada dirigida a policies locals i bombers de tota la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de facilitar l’accés a continguts pràctics i actualitzats amb independència del municipi on desenvolupen el seu treball.
La principal novetat d’aquesta col·laboració és el caràcter autonòmic de l’oferta. Com que es tracta de cursos en línia, professionals de qualsevol localitat poden accedir a una formació avalada per la UNED i que compta amb el suport i l’acreditació de l’Ivaspe.
El coordinador dels cursos, Joseba Corral, destaca que “aquest és un pas molt important per a aconseguir que la formació especialitzada arribe a tots els professionals, independentment del municipi on treballen”. Corral subratlla també que el suport de les dues institucions “dona garanties” i permet que la iniciativa tinga un “vertader abast autonòmic”.
"Aquesta col·laboració connecta directament la universitat amb les necessitats dels qui estan en primera línia de la seguretat pública; i el fet que un policia local o un bomber de qualsevol punt de la Comunitat puga accedir a aquesta formació en línia suposa un avanç important”
En la mateixa línia, el director de la UNED de la província de Castelló, Alejandro Ribes, assenyala que la col·laboració “connecta directament la universitat amb les necessitats dels qui estan en primera línia de la seguretat pública”. “Que un policia local o un bomber de qualsevol punt de la Comunitat puga accedir a aquesta formació en línia suposa un avanç important”, afig.
Quatre cursos ja disponibles
La primera programació inclou quatre propostes formatives: Aspectes pràctics i operativa policial en establiments públics; La mediació policial en el marc de la seguretat pública; Menors en la xarxa i la IA: oportunitats i riscos delictius; i La Policia Local davant processos civils i penals.
D'aquesta manera, la iniciativa aposta per una formació contínua, especialitzada i accessible, adaptada als nous reptes de la seguretat pública i orientada a millorar la preparació dels professionals que treballen diàriament al servei de la ciutadania.
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