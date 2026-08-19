Més seguretat a l'espai natural
Vila-real implementa la vigilància del paratge del Termet amb els drons de la Policia Local
Els dispositius permeten visualitzar des de l’aire qualsevol incidència i serà especialment útil aquest dies davant el risc extrem d’incendis
L’Ajuntament de Vila-real ha pres la decisió d’implementar la vigilància general del paratge natural del Termet mitjançant els drons de què disposa la Policia Local, de manera que es reforça el control en el principal espai natural i d’oci de la ciutat, del qual gaudeixen diàriament centenars de veïns. A més, els vols controlats per agents especialitzats permetran ampliar el control sobre l’entorn del riu Millars i l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia.
L’ús d’aquests dispositius permetrà vigilar des de l’aire zones de difícil control des de terra i detectar ràpidament qualsevol incidència o situació de risc, convertint-se en un suport addicional per als efectius municipals en la protecció del paratge natural.
Es tracta d’una eina que resultarà especialment útil durant episodis en els quals siga necessari extremar la prevenció d’incendis forestals, com el que afecta el municipi durant els dies 19, 20 i 21 d’agost. Davant l’activació del risc extrem, el consistori ha establit un dispositiu especial que inclou la prohibició d’accedir al riu Millars, el tancament de la ruta botànica i una major vigilància tant mitjançant agents de la Policia Local com a través dels agents pilots de dron.
Vila-real cierra la ruta botánica y restringe el acceso al Termet por el riesgo extremo de incendios
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha explicat que aquest episodi coincideix amb temperatures que poden arribar als 35 o 36 graus i amb la previsió de tempestes acompanyades d’aparell elèctric, una circumstància que incrementa el perill per la possible caiguda de llamps a les zones forestals.
Vila-real té més de 5.000 hectàrees de terme municipal, de les quals 156 corresponen a terreny forestal. En concret, més de 18 són les que donen forma al paratge del Termet. “Aquestes superfícies estan sotmeses a una normativa específica i hem de protegir especialment l’entorn del riu Millars, que és un paratge natural protegit”, assenyala Benlloch.
Antecedents
No és la primera vegada que la Policia Local de Vila-real activa l’equip de drons per a campanyes especials, com la que es va dur a terme el novembre de 2023 en el marc del programa de controls realitzats en camins del terme municipal, amb la finalitat d’evitar i perseguir el robatori de cítrics que, especialment, sol afectar amb més intensitat les varietats més primerenques, que, en general, es cotitzen a preus més elevats.
Així mateix, també s’ha fet ús d’aquest tipus d’aparells per a vigilar i intentar identificar els autors de robatoris i destrosses en capçals del sistema de reg localitzat que, especialment, es van acarnissar durant els primers mesos de 2023 amb les infraestructures de què disposa l’Agrupació de Regants de Pinella. En aquest cas, i en tan sols una setmana, els delinqüents van generar danys per valor de més de 50.000 euros.
La Unitat
La Unitat de Vigilància Aèria de la Policia Local de Vila-real va començar a prendre forma i oficialitzar-se l'any 2020, amb la incorporació del primer dron d'última tecnologia al cos municipal de seguretat. Una unitat les principals funcions de la qual són la recerca i localització de persones desaparegudes o d'animals perillosos; la vigilància del trànsit en la ciutat o en els camins rurals; el control de robatoris dins el terme municipal; la supervisió d'actes públics, especialment aquells que poden originar més conflictivitat; o l'ajuda al cos de bombers en l'extinció d'ìncendis.
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