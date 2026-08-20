Espai privilegiat
El mirador de la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí pren forma amb la col·locació de la ceràmica
L’estructura que coronarà aquesta infraestructura ja està construïda i es preveu un gran avanç de les obres durant el pròxim mes i mig
El futur mirador de la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí comença a mostrar el seu aspecte. Les obres han arribat ja a la fase de col·locació de les peces ceràmiques que revestiran les grades, un dels elements centrals d’un projecte que transformarà aquest enclavament emblemàtic de la localitat en un nou espai panoràmic obert a tota la Plana.
Els treballs avancen d’acord amb els terminis previstos. A més del revestiment de les grades, l’estructura que coronarà el mirador ja està construïda i preparada per a la seua instal·lació. Segons les previsions, en aproximadament un mes i mig l’actuació haurà experimentat un avanç considerable i permetrà apreciar amb més claredat el resultat del conjunt.
L’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha valorat positivament l’evolució de les obres del Mirador de la Plana i ha destacat que “tot avança correctament i dins dels terminis previstos”. “La Muntanyeta de Sant Antoni és un espai del qual ens sentim profundament orgullosos i orgulloses, i aquest projecte contribuirà a convertir-lo en un referent per a tota la comarca”, ha afirmat.
Recuperar la memòria de la romeria
El projecte, denominat En torn a la romeria, va resultar guanyador del VIII Concurs Ceràmic de Regeneració Urbana (CRU), impulsat per la Diputació de Castelló, que finança íntegrament l’actuació. La proposta de l’estudi d’arquitectura i disseny ABEZ recupera la memòria de la romeria de Sant Antoni i la trasllada a una intervenció contemporània en la qual la ceràmica té un paper protagonista.
L’actuació, adjudicada a l’empresa Consbe S.L. per un import de 298.547,99 euros, permetrà així crear un espai d’estada de prop de 750 metres quadrats, amb graderies i paviments ceràmics, mobiliari urbà i arbrat. El conjunt s’integrarà en l’entorn de la Muntanyeta i oferirà un nou punt des d’on contemplar les vistes sobre la Plana.
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