Vila-real obri les inscripcions per a les escoles municipals de dansa i teatre
L’Escola de Teatre i Arts de Carrer estrenarà aquest curs el nom de Joan Raga com a homenatge a la seua trajectòria
L’Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Cultura, posa en marxa el nou curs de les escoles municipals de Dansa Contemporània i de Teatre i Arts de Carrer, amb una oferta formativa adreçada a públic infantil, juvenil i adult i amb preus assequibles per a facilitar l’accés de la ciutadania a la formació artística.
La vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maria Fajardo, ha destacat la importància de mantindre i reforçar aquesta oferta formativa municipal: “Des de Cultura considerem fonamental que Vila-real continue oferint espais de formació i creació artística accessibles per a totes les edats. La dansa i el teatre són disciplines que contribueixen al desenvolupament personal, a la creativitat i a la participació cultural, i volem que qualsevol persona que tinga interés puga apropar-se a aquestes disciplines amb unes matrícules assequibles”.
Fajardo ha subratllat també la voluntat de seguir consolidant Vila-real com “un referent en l’àmbit de les arts escèniques i de carrer”, amb una oferta formativa que acompanya l’àmplia activitat cultural que desenvolupa la ciutat. En aquest sentit, ha animat la ciutadania “a participar, a descobrir aquestes escoles i a formar part d’uns projectes que volem que continuen creixent any rere any”.
Oferta de cursos
En el cas de l’Escola Municipal de Dansa Contemporània, l’oferta inclou cursos d’introducció per a xiquets i xiquetes de 3 a 7 anys i per a joves de 8 a 14 anys, amb un preu de matrícula de 40 euros, així com cursos de dansa contemporània per a majors de 15 anys, amb una matrícula de 80 euros.
Per la seua banda, l’Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer Joan Raga oferirà cursos d’introducció a l’art dramàtic per a alumnat de 6 a 9 anys i de 10 a 15 anys, amb una matrícula de 40 euros, i cursos d’interpretació dramàtica per a públic adult, a partir de 16 anys, amb un preu de 80 euros.
Les classes de totes dues escoles començaran a partir del 5 d’octubre i les places són limitades. Els grups es configuraran per ordre d’inscripció.
Vila-real bateja l’Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer amb el nom de Joan Raga
El nou curs comptarà, a més, amb una novetat especialment significativa: serà la primera vegada que l’Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer porte el nom de Joan Raga, en homenatge a una figura clau de la cultura i de les arts escèniques molt arrelada i estimada a Vila-real.
“És un homenatge molt especial a Joan Raga, una persona fonamental per entendre una part important de la trajectòria cultural i artística de Vila-real. Que la nostra Escola de Teatre i Arts de Carrer porte el seu nom és una manera de reconéixer la seua aportació i de mantindre viu el seu llegat entre les noves generacions”, ha assenyalat Fajardo.
De l'1 al 16 de setembre
La regidora ha recordat que el curs passat l’Escola de Teatre i Arts de Carrer “no es va poder desenvolupar amb normalitat”, però ha remarcat que “enguany podem oferir-la des del primer moment, amb tota la il·lusió i amb l’objectiu que siguen moltes les persones que s’hi incorporen”.
Les preinscripcions per a ambdues escoles es podran realitzar de l’1 al 16 de setembre de 2026, a través d’una instància general, tant presencialment al Departament d’Atenció i Tràmits de l’Ajuntament de Vila-real, ubicat a la plaça Major, com telemàticament a través de la seu electrònica municipal.
Les sol·licituds només seran vàlides si es presenten entre les 8.00 hores de l’1 de setembre i les 14.00 hores del 16 de setembre. Les persones interessades hauran d’indicar en la sol·licitud el nom i cognoms de l’alumne o alumna, l’any de naixement i el grup al qual volen inscriure’s.
La confirmació de matrícula es realitzarà del 21 de setembre al 2 d’octubre, a les oficines de l’Auditori, de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores. El pagament es podrà efectuar amb targeta bancària a les oficines de l’Auditori o mitjançant ingrés bancari, cas en què caldrà presentar el rebut corresponent.
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