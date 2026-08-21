Cinctorres es vesteix de gala per a gaudir de les seues Festes d’Agost
Els festejos en honor a la Maré de Deú de Gràcia, que tindran lloc del 22 d’agost a l’1 de setembre, comptaran amb importants novetats
Cinctorres ja ho té tot a punt per a celebrar les seues esperades Festes d’Agost, que tindran lloc del dia 22 del citat mes a l’1 de setembre. Durant onze dies, els carrers i les places del municipi es convertiran en l’escenari d’una programació que combinarà els actes més tradicionals amb noves propostes pensades per a fomentar la participació i la convivència entre veïns, veïnes i visitants.
Enguany, la Comissió de Festes ha volgut donar un nou impuls a les celebracions amb diverses novetats que pretenen ampliar l’oferta d’activitats i generar nous espais de trobada al llarg de les festes. L’objectiu és que persones de totes les edats puguen trobar el seu lloc dins d’un programa que manté l’essència festiva de Cinctorres, però que també incorpora iniciatives diferents.
Així, una de les principals novetats serà el Dinar de Quintos i les Quintes, que se celebrarà el dimarts 25 d’agost al Casal del Vi i la Cervesa (Sant Lluís). La proposta està pensada per a reunir els Quintos de totes les edats i qualsevol persona que vulga sumar-se a una jornada de germanor, diversió i ambient festiu. D’aquesta manera, la Comissió de Festes busca recuperar i reforçar els vincles entre diferents generacions al voltant d’una celebració compartida en la qual hi haurà música, bona gastronomia i molts riures
L’endemà, dimecres 26, arribarà una altra de les estrenes del programa: un Vermut Musical que posarà ritme a les hores prèvies al dinar i que naix amb la voluntat de crear un nou punt de trobada i prolongar l’ambient festiu durant el dia. I el dijous 27 estarà reservat per als més xicotets.
Una de les grans apostes d’aquesta edició arribarà el divendres 28 d’agost, quan tota la festa nocturna es traslladarà a l’emblemàtica ermita de Sant Lluís. L’espai acollirà la música i el ball fins a la matinada, en una ubicació especial que donarà un caràcter diferent a la nit. Eixe mateix dia serà el Dia de la Penya Taurina, on els seus socis s’ajuntaran per a menjar i gaudir de tots els actes previstos per a l’ocasió, mantenint la tradició.
Amb totes aquestes propostes, la Comissió de Festes i l’Ajuntament conviden tota la població a participar activament en les celebracions i a gaudir d’unes festes pensades per a compartir, retrobar-se i omplir Cinctorres d’ambient festiu.
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