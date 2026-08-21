Compromís reclama completar la xarxa d’aparcaments dissuasius amb aquells previstos a la zona Nord de Castelló
Ignasi Garcia: "Cal facilitar que qui arriba a Castelló puga aparcar als afores i moure's per la ciutat en transport públic sense necessitat d'utilitzar el vehicle privat"
El Grup Municipal de Compromís ha reclamat al govern de Begoña Carrasco que complete la xarxa d'aparcaments dissuasius prevista en el Pla General de Castelló i impulse els espais pendents als accessos de la ciutat, especialment el projectat a la zona nord, al costat de l'Hospital General.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordat que "en l'aprovació del Pla General es van plantejar aparcaments dissuasius als diferents accessos de Castelló, també al nord de la ciutat, al costat de l'Hospital General". Per això, ha demanat al govern municipal "que faça realitat els aparcaments que encara falten i avance cap a una xarxa completa que facilite una mobilitat més sostenible".
Compromís ha explicat que el plantejament d'estos aparcaments responia a un model en què els espais per estacionar als accessos de la ciutat estigueren connectats amb la xarxa de transport públic. L'objectiu és que les persones que arriben des d'altres municipis tinguen la possibilitat de deixar el vehicle als afores i continuar el trajecte mitjançant el TRAM o les línies d'autobús.
"Un aparcament dissuasiu només té sentit si permet canviar fàcilment del cotxe al transport públic. Per això els vam plantejar prop dels principals accessos i de connexions que permeten moure's de nord a sud i d'est a oest sense haver d'entrar amb el vehicle privat fins al centre", ha explicat Garcia.
El portaveu valencianista ha incidit especialment en la necessitat de desenvolupar l'aparcament previst a l'entorn de l'Hospital General. "Parlem d'un punt al qual cada dia acudeixen moltes persones procedents de municipis de tota la província. Disposar allí d'un aparcament dissuasiu seria útil tant per facilitar l'accés a l'Hospital com per oferir una alternativa a aquelles persones que després necessiten desplaçar-se a altres punts de Castelló", ha assenyalat.
Per a Compromís, completar esta xarxa permetria reduir la pressió del trànsit a l'interior de la ciutat sense dificultar l'accés de les persones que necessiten arribar a Castelló des d'altres municipis. "No es tracta simplement de llevar cotxes dels carrers, sinó d'oferir alternatives. Si volem que una persona deixe el vehicle privat, hem de donar-li un lloc on aparcar i una connexió de transport públic que li permeta arribar de manera còmoda al seu destí", ha defensat Garcia.
La coalició considera que els aparcaments dissuasius han de formar part d'una política integral de mobilitat que combine transport públic, xarxa ciclista, itineraris per als vianants i espais d'estacionament als accessos de la ciutat.
"Castelló té les dimensions i les condicions per avançar cap a un model de mobilitat molt més sostenible. El Pla General ja va deixar planificats estos espais i ara el que toca és executar-los. Demanem a Begoña Carrasco que deixe de tindre sobre el paper els aparcaments dissuasius pendents i els faça realitat, començant pel de l'accés nord al costat de l'Hospital General", ha conclòs Garcia.
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