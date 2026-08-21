A partir de les 19.00 hores
Noa Gil dispara el ‘Xupinazo’ que obri a la Vall d’Alba deu dies de festes
El municipi inicia els festejos patronals amb una programació que tindrà en l’eixida d’una etapa de La Vuelta un dels seus grans esdeveniments
La Vall d’Alba dona aquest divendres 21 el tret d’eixida a les seues Festes Patronals 2026. La reina de les festes, Noa Gil Porcar, serà l’encarregada de prendre la metxa del tradicional Xupinazo a les 19.00 hores a la plaça Major, acompanyada per la seua cort d’honor i cavallers, en un dels moments més esperats per veïns i visitants i que marcarà l’inici de deu intensos dies de celebració.
El Xupinazo arribarà després del tradicional volteig de campanes, previst a les 13.00 hores, i estarà acompanyat pel repartiment del detall de les festes a càrrec de la reina i la representació festera. La jornada inaugural continuarà amb el Mesón del Vino, organitzat per l’Associació de Joves Vall d’Alba i amenitzat per l’actuació de 4 de Copas. A la nit, la plaça Major acollirà el musical La Movida i, a continuació, la discomòbil The End.
Una gran avantsala
L’inici de les festes posa el punt final a una Setmana Cultural que durant els últims dies ha servit d’avantsala a les celebracions patronals amb propostes esportives, culturals, musicals i infantils i una destacada implicació de les associacions i col·lectius locals. Entre les activitats celebrades han destacat el concert extraordinari Banda de Cinema de l’Associació Musical Valldalbense, l’actuació del Grup de Danses, les activitats infantils, el sopar popular de l’Associació de Dones i la representació teatral del Grup de Teatre L’Eixam.
«Arribem al començament de les nostres festes després d’una Setmana Cultural que ha tornat a demostrar l’enorme capacitat de participació de la Vall d’Alba. Ara tenim per davant deu dies per a trobar-nos als carrers, compartir les nostres tradicions i disfrutar d’un programa pensat per a totes les edats», destacat l’alcaldessa de la Vall d’Alba, Marta Barrachina.
Les festes, dedicades a la Immaculada Concepció i Sant Joan Baptista, combinaran els actes religiosos amb propostes taurines, culturals, gastronòmiques, musicals i infantils. El programa prendrà força durant el cap de setmana, amb diverses exhibicions taurines el dissabte 22 i, el diumenge 23, el tancament de sis bous cerrils de la ramaderia Las Ramblas.
El dia del patró
Entre les cites destacades dels dies següents figuren l’homenatge als veïns nonagenaris i el dinar de la Tercera Edat, el sopar popular de tombet de bou, el concurs Tu cara me suena, els actes religiosos en honor a la Immaculada Concepció i la tradicional nit de disfresses. El dijous 27 arribarà el dia de Sant Joan Baptista, patró del municipi, amb missa i processó, dinar de penyes, cercavila, festa de l’aigua i un tribut a Il Divo a la plaça Major.
Però un dels grans esdeveniments de les festes tindrà lloc el divendres 28, quan la Vall d’Alba es convertirà en punt d’eixida d’una etapa de La Vuelta a España. La presència d’una de les grans proves del calendari ciclista internacional situarà el municipi en el focus esportiu i mediàtic. El programa contempla l’obertura del Punt de Trobada, l’eixida de la caravana publicitària, el control de signatures dels corredors i, a les 13.40 hores, l’eixida neutralitzada del pilot.
«Que una cita de la dimensió de La Vuelta trie la Vall d’Alba com a punt d’eixida és una oportunitat extraordinària per a mostrar el nostre poble i l’hospitalitat dels nostres veïns i veïnes», assenyala Barrachina.
La programació continuarà durant l’últim cap de setmana amb activitats infantils, exhibicions taurines i música, abans que el diumenge 30 el tradicional castell de fi de festes pose el punt final a deu dies de celebracions, amb la tradició, la convivència i la participació com a grans protagonistes.
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