Vila-real posa a punt la vila i els casals per a festes de la Mare de Déu de Gràcia
Els operaris completen la instal·lació de barreres i portes del recinte de la vila, mentre les penyes condicionen els seus locals per a viure els festejos que es desenvoluparan del 4 al 13 de setembre
Vila-real ja escalfa motors per a les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia, que enguany se celebraran del 4 al 13 de setembre. Quan encara queden dues setmanes per al tret d’eixida oficial, els preparatius comencen a transformar alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat i a deixar imatges que anuncien la proximitat d’una de les grans cites del calendari local.
Un dels punts on més evident és ja l’ambient previ a les festes és el recinte taurí de la vila. A hores d’ara s’està completant la col·locació de les barreres i les portes de protecció que permeten tancar els carrers durant els festejos i garantir el desenvolupament dels diferents actes taurins previstos al llarg dels deu dies de celebracions.
Amb tot, quedarà pendent la instal·lació de les proteccions que seran necessàries per al tancament de cerrils del dissabte 5 de setembre, amb bous de la ramaderia de La Campana. Una cita que habitualment es fa a les festes de Sant Pasqual, al mes de maig, però que es va decidir traslladar per a poder quadrar les dates festives.
I és que la vila tornarà a concentrar l’activitat taurina amb exhibicions de bous cerrils, soltes de vaques i bous embolats, a més del tradicional tancament de bous embolats. Una de les novetats serà també la recuperació del concurs de ramaderies, una fórmula que tornarà a donar protagonisme al bestiar i als ramaders dins d’una programació en la qual els bous al carrer mantenen un pes destacat.
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Espais festers
Però els preparatius no es limiten al recorregut dels bous. Les penyes també han començat a treballar en els seus casals per deixar-los en condicions abans que comencen les festes. Neteja, condicionament dels locals i els últims preparatius ocupen aquests dies bona part del temps dels penyistes.
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Els casals són durant les festes un dels principals punts de trobada de les penyes i concentren bona part de la seua activitat quotidiana. Amb l’arribada de setembre, aquests espais tornen a cobrar vida i contribueixen a traslladar l’ambient festiu a nombrosos carrers de Vila-real, en unes celebracions en les quals la participació de la Comissió de Penyes i la Junta de Festes té un paper central.
Les festes començaran el divendres 4 de setembre. Com marca la tradició vila-realenca, el divendres anterior al primer diumenge de setembre té lloc la baixada de la Mare de Déu de Gràcia des de l’ermita fins a la ciutat, inici de deu dies de celebracions que conclouen amb el retorn de la patrona al seu ermitori.
La programació va més enllà i inclou concerts i actuacions musicals, entre els quals estan les de David Bustamante, Despistaos i Celtas Cortos. La principal modificació anunciada fins ara afecta la cloenda. Shaila Dúrcal substituirà María del Monte en l’actuació prevista per al diumenge 13 de setembre, a les 21.00 hores.
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