Guia Esportiva
De nadons a sèniors: Vila-real ofereix 111 grups en 31 activitats esportives
La temporada 2026-2027 manté els preus dels últims anys, ofereix prop de 8.000 places de soci i incorpora noves propostes i grups adaptats a la demanda dels usuaris
El Servei Municipal d’Esports (SME) de l’Ajuntament de Vila-real posa en marxa la nova temporada esportiva 2026-2027 amb una oferta pensada per a totes les edats i amb el compromís de mantindre els preus de les temporades anteriors. La programació compta amb 111 grups corresponents a 31 activitats trimestrals diferents, amb propostes que van des dels nadons fins a les persones sèniors.
L’oferta global inclou prop de 8.000 places per a socis, unes 3.000 en activitats dirigides i altres 3.000 en les lligues locals i el programa Multiesport Escolar.
El regidor d’Esports, Xus Madrigal, i la cap del Servei Municipal d’Esports, Eva Salvador, han presentat la Guia Esportiva 2026-2027, que ofereix cinc modalitats de soci amb accés a les piscines, gimnasos i altres instal·lacions esportives municipals.
Els preus es mantenen sense canvis, des dels 50 euros de la modalitat júnior fins als 217 euros del soci familiar, mentre que la modalitat individual té un cost de 136 euros. Les classes dirigides es podran reservar a través de Deporsite, amb tota la informació i el sistema de reserva disponibles a finals de setembre.
“Volem que l’esport continue estant a l’abast de totes i tots, independentment de l’edat, i de manera assequible. L’activitat física és salut, benestar i qualitat de vida i forma part de la nostra marca com a Ciutat de la Salut i de l’Esport”, ha destacat Madrigal.
El regidor ha assenyalat que l’oferta de l’SME “creix i s’adapta a les necessitats de la ciutadania” i ha remarcat que les novetats incorporades enguany “naixen de l’escolta activa dels usuaris i usuàries i de les demandes que ens traslladen, sempre dins d’allò que podem assumir”.
Més entrenament funcional per a sèniors
Entre les novetats de la nova temporada destaca l’ampliació dels grups d’entrenament funcional per a sèniors, davant de la demanda existent d’activitats orientades al treball de força, mobilitat i manteniment de la condició física d’aquest col·lectiu.
La programació es completa amb les lligues locals de futbol, bàsquet i futbol sala, tant en la temporada d’hivern com en la d’estiu, així com amb el programa Multiesport Escolar, que es desenvolupa als centres educatius i inclou partits i jornades especials els dissabtes en instal·lacions esportives municipals.
Precisament, una de les novetats en el Multiesport Escolar és la incorporació d’un nou sistema d’inscripció amb accés directe a través del web, on les famílies podran consultar també els horaris corresponents a cada col·legi i categoria. El termini d’inscripció estarà obert fins al 18 de setembre.
“Animem tota la ciutadania a sumar-se a l’oferta esportiva municipal i a trobar aquella activitat que millor s’adapte a les seues necessitats i interessos”, ha assenyalat Salvador, que ha posat en valor els beneficis de la pràctica esportiva regular “tant per a la salut física com per al benestar emocional i social”.
La cap de l’SME ha destacat que la Guia busca “facilitar que persones de totes les edats puguen incorporar l’activitat física a la seua rutina”.
Les noves altes de socis, a partir del 23 de setembre
Pel que fa al calendari d’inscripcions, les persones que ja són usuàries podran realitzar renovacions o canvis d’activitats o de condicions de soci del 25 d’agost al 4 de setembre. En el cas dels pagaments domiciliats, la renovació es realitzarà automàticament.
Per a les persones que vulguen inscriure’s per primera vegada en les activitats, el termini serà del 7 al 14 de setembre, mentre que el 16 de setembre es realitzarà el sorteig de les places quan siga necessari. L’SME recorda que algunes activitats tenen més demanda que places disponibles, per la qual cosa es farà sorteig en aquests casos.
Finalment, els nous socis podran donar-se d’alta a partir del 23 de setembre. Madrigal i Salvador han remarcat que no hi haurà cap problema per incorporar-se en aquesta data, ja que l’SME disposa d’un volum important de places i capacitat per a atendre les noves incorporacions.
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