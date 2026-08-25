Municipal
El PSPV aposta per preparar Castelló per a l'envelliment i reforçar els serveis destinats a la gent gran
La regidora socialista Mary Carmen Ribera defensa que “la política per a les persones majors no pot començar quan una família necessita una plaça residencial”
La regidora del grup municipal socialista de Castelló Mary Carmen Ribera assegura que el PSPV-PSOE està treballant perquè la ciutat es prepare des d'ara per al repte de l'envelliment i avanç cap a un model que permeta a les persones majors viure amb autonomia, companyia i serveis públics de qualitat. “Castelló ha de ser una ciutat que cuide tota la vida i hem de començar a preparar-nos ara per al futur demogràfic de la ciutat”, assenyala.
Ribera considera que “la política per a les persones majors no pot començar quan una família necessita una plaça residencial”, per la qual cosa defensa combinar el reforç dels serveis i recursos que permeten a les persones romandre en les seues llars durant més temps.
En aquest sentit, recalca la necessitat d'estudiar una nova residència per a persones majors a Castelló. “Necessitem conèixer quines són les necessitats de la ciutat i planificar la resposta amb temps, perquè no podem esperar que el problema arribe a les famílies per a començar a actuar”, afirma Ribera, qui aposta perquè la gestió de la residència de Castelló siga assumida per la Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància.
Entre les propostes del PSPV s'inclou també el desenvolupament d'aplicacions i plataformes que ajuden a combatre la soledat no desitjada mitjançant la comunicació entre familiars, amistats i professionals de la salut. “La soledat no desitjada no pot continuar considerant-se un problema privat, perquè és un repte social que requereix respostes des de les administracions”, defensa la regidora socialista.
“Volem una ciutat en la qual envellir bé no depenga únicament de tindre una plaça en una residència, sinó de poder continuar vivint a casa, comptar amb serveis públics pròxims i tindre companyia i autonomia”, ha assenyalat Ribera, qui reclama que “Castelló comence a planificar des d'ara la ciutat que volem per a les pròximes dècades”.
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