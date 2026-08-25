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Municipal

El PSPV aposta per preparar Castelló per a l'envelliment i reforçar els serveis destinats a la gent gran

La regidora socialista Mary Carmen Ribera defensa que “la política per a les persones majors no pot començar quan una família necessita una plaça residencial”

Ribera i persones grans.

Ribera i persones grans. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castellón

La regidora del grup municipal socialista de Castelló Mary Carmen Ribera assegura que el PSPV-PSOE està treballant perquè la ciutat es prepare des d'ara per al repte de l'envelliment i avanç cap a un model que permeta a les persones majors viure amb autonomia, companyia i serveis públics de qualitat. “Castelló ha de ser una ciutat que cuide tota la vida i hem de començar a preparar-nos ara per al futur demogràfic de la ciutat”, assenyala.

Ribera considera que “la política per a les persones majors no pot començar quan una família necessita una plaça residencial”, per la qual cosa defensa combinar el reforç dels serveis i recursos que permeten a les persones romandre en les seues llars durant més temps.

En aquest sentit, recalca la necessitat d'estudiar una nova residència per a persones majors a Castelló. “Necessitem conèixer quines són les necessitats de la ciutat i planificar la resposta amb temps, perquè no podem esperar que el problema arribe a les famílies per a començar a actuar”, afirma Ribera, qui aposta perquè la gestió de la residència de Castelló siga assumida per la Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància.

Entre les propostes del PSPV s'inclou també el desenvolupament d'aplicacions i plataformes que ajuden a combatre la soledat no desitjada mitjançant la comunicació entre familiars, amistats i professionals de la salut. “La soledat no desitjada no pot continuar considerant-se un problema privat, perquè és un repte social que requereix respostes des de les administracions”, defensa la regidora socialista.

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“Volem una ciutat en la qual envellir bé no depenga únicament de tindre una plaça en una residència, sinó de poder continuar vivint a casa, comptar amb serveis públics pròxims i tindre companyia i autonomia”, ha assenyalat Ribera, qui reclama que “Castelló comence a planificar des d'ara la ciutat que volem per a les pròximes dècades”.

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