Vilafranca commemora els 300 anys de l'ermita de Sant Roc
La localitat celebra un genuí concert en el qual també es va fer homenatge a Antonio Andrés García, cofundador de la Coral Polifònica Vilafranquina
Vilafranca celebra enguany el 300 aniversari de l'ermita de Sant Roc, un temple que, des de fa tres segles, forma part inseparable de la història, la fe i la identitat del municipi. Amb motiu d'aquesta efemèride, la localitat va organitzar un esdeveniment molt emotiu, que també va ser un reconeixement a Antonio Andrés García, cofundador de la Coral Polifònica Vilafranquina, que va estar activa del 1984 al 1989, i va complir l'any 2024 els 40 anys de la seua creació.
Va ser el dissabte 22 d'agost quan la localitat va acollir un genuí concert com agraïment pel llegat rebut dels avantpassats vilafranquins, qui van alçar aquest temple. A més a més, també va ser una manera de redescobrir el valor de la història de Vilafranca i de conservar aquest patrimoni per a les generacions futures.
Memòria musical
Durant l'homenatge, en el que es va interpretar la música que formava part del repertori de la coral recuperant així part de la memòria musical de Vilafranca, alguns membres de la coral van voler dedicar unes paraules a Antonio Andrés García. "Antonio ja no pot sentir-nos cantar, però la seua música continua present en nosaltres. I, en el nostre record, continua present la persona que va fer possible que la música coral arrelara a Vilafranca. Gràcies, Antonio Andrés García, per ensenyar-nos a escoltar. Gràcies per ensenyar-nos a estimar la música. I gràcies, sobretot, per fer que la música calara en els nostres cors".
Antonio ja no pot sentir-nos cantar, però la seua música continua present en nosaltres. Gràcies per ensenyar-nos a estimar la música. I gràcies, sobretot, per fer que la música calara en els nostres cors"
L'acte ser organitzat per l'Associació Cultural Luis Miralles del Carro, que també ha preparat una exposició a l'ermita de Sant Roc dedicada a la figura del sant i que es pot visitar durant aquesta setmana, de 17.30 a 19.30 hores.
Història de l'ermita
La tradició conta que durant una epidèmia de pesta, un home malalt es refugià en una cova prop de Vilafranca i va fer vot a Sant Roc: si recuperava la salut, alçaria una ermita en honor seu. Complida la promesa, es construí una primera ermita prop del barranc de la Fos i del pou de la Llàmia. Amb el pas del temps, aquell indret quedà massa allunyat i de difícil accés i es decidí construir un nou temple a les Eres de Sant Roc. Les obres començaren el 1705 i acabaren el 1726, quan el sant va ser traslladat ací.
La protecció atribuïda al sant no es limità només a les epidèmies. Vilafranca recorda que el poble es va veure amenaçat per una greu plaga de llagosta, de la qual fou alliberat per la intercessió de Sant Roc. En acció de gràcies, el sant fou nomenat patró i protector contra la llagosta, fet que posa de manifest la importància que tenien les collites per a la supervivència dels nostres avantpassats.
Coral Polifònica Vilafranquina
Així mateix, l'any 2024 es van complir els 40 anys de la creació de la Coral Polifònica Vilafranquina, una agrupació que va nàixer amb la il·lusió d'un grup d'entusiastes, que va estar activa des del 1984 al 1989 i que va formar part important de la vida musical i cultural del poble. Així, es va retre un homenatge al seu fundador i director, Antonio Andrés García, i es va recordar no sols la història d'aquella coral, sinó també la petjada que va deixar en tots aquells que van tindre l'oportunitat d'acostar-se a la música gràcies a la seua tasca.
La Coral Polifònica Vilafranquina va ser creada a principis de 1984 i estava integrada inicialment per trenta-set veus. Amb el temps, la coral va anar adquirint personalitat pròpia. Si en els seus inicis actuava conjuntament amb elements de la d'Atzeneta, progressivament va anar assolint més independència fins a convertir-se en un conjunt amb identitat. La seua activitat es va estendre per bona part de les comarques castellonenques.
Malauradament, aquella trajectòria va arribar a la seua fi l'any 1989, quan, per qüestions laborals, Antonio Andrés va haver de traslladar-se a viure a Castelló i va impossibilitar que poguera continuar desenvolupant la seua tasca al capdavant de la Coral Polifònica Vilafranquina. Així, després de cinc anys d'activitat, la coral va deixar de funcionar. Però el trasllat d'Antonio a Castelló no va significar que abandonara la música coral. La música va continuar formant part de la seua vida.
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