Crítica política
El PP acusa l'alcalde de Vila-real de fer “demagògia” per recuperar ara el projecte de la pista d’atletisme i el velòdrom
El regidor popular Pablo Llopico assegura que "no hi ha projecte ni pressupost" per a fer aquesta infraestructura esportiva
El Partit Popular de Vila-real ha denunciat la “demagògia del govern de Benlloch en tornar a anunciar uns mesos abans de les eleccions municipals la construcció d'una pista d'atletisme i un velòdrom per als quals no es disposa ni dels terrenys necessaris, ni d'un projecte tècnic ni d'una partida econòmica dins del pressupost municipal”.
El regidor del PP Pablo Llopico afirma que l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, "ja va anunciar en 2018 i 2022 la construcció d'aquestes instal·lacions esportives, però tot es va quedar en promeses buides que mai van arribar a materialitzar-se”. “Ara, en 2026, i com ja va ocórrer en anys previs a les eleccions, torna a presentar la mateixa promesa com si fora una novetat”, assenyala.
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Llopico assegura que “la realitat és que no existeix un projecte tècnic que permeta ni tan sols iniciar les obres d'aquesta instal·lació”. Segons el portaveu popular, el govern de Benlloch "únicament disposa d'un avantprojecte elaborat fa ja 8 anys sense que l'actuació haja avançat per a disposar de documentació necessària per a fer realitat l'obra".
Terrenys i diners
“Resulta sorprenent que anuncien a so de bombo i platerets una infraestructura d'aquesta envergadura quan ni tan sols estan disponibles encara els terrenys necessaris i no existeix una partida específica en el pressupost municipal recentment aprovat per a iniciar la construcció de la pista d'atletisme i el velòdrom, la qual cosa posa en evidència una vegada més el caos en la gestió de PSOE i Compromís”, diu l'edil popular.
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El regidor Llopico assegura lamentar que "mentre el govern municipal fa campanya amb el ciclisme, les escoles ciclistes de Vila-real continuen entrenant en condicions precàries i sense unes instal·lacions adequades i segures, havent de desenvolupar la seua activitat en un polígon industrial”.
“Els vila-realenses no necessiten més promeses ni titulars, sinó un projecte seriós per a aquesta instal·lació esportiva. Vila-real no pot continuar sent una excepció mentre els nostres joves esportistes entrenen en condicions que no estan a l'altura de la ciutat”, conclou.
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