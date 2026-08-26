Mare de Déu de Gràcia 2026
Vila-real ja té Morter Fester de l’Any: una entitat molt vinculada a les festes
L’Ajuntament lliurarà la distinció el 7 de setembre, abans de la XII Trobada d’Elaboració d’Allioli que precedeix la Nit de Xulla
Hi ha reconeixements que s’expliquen per una trajectòria i d’altres que naixen de ser-hi, any rere any, just on cal. Preparant, col·laborant, repartint i ajudant perquè una de les cites més populars de les festes de Vila-real tire endavant. Darrere de la pròxima edició de la Trobada d’Elaboració d’Allioli hi ha moltes mans i moltes hores de treball. Cal recordar que aquest premi es va implantar l'any passat per primera vegada i es va atorgar a Juan Broch i, a títol pòstum, a Kike González, dues persones amb una llarga història de col·laboració en les celebracions patronals.
La identitat del nou Morter Fester de l’Any 2026 està, a més, estretament vinculada a una cita que ja reuneix centenars de persones al voltant d’una de les tradicions gastronòmiques més reconeixibles de Vila-real. Una col·laboració que no es limita al dia de la festa, sinó que comença molt abans, amb la preparació dels lots i tota la logística necessària per a fer possible la trobada.
La distinció recaurà enguany en la Fundació Caixa Rural Vila-real, a la qual l’Ajuntament vol reconéixer per la seua vinculació continuada en les festes patronals i, especialment, per la seua col·laboració amb la Trobada d’Elaboració d’Allioli.
El guardó es lliurarà el pròxim 7 de setembre, abans de l’inici de la dotzena edició d'aquesta cita, que se celebra el dilluns de les festes com a avantsala de la Nit de Xulla, declarada Festa d’Interés Turístic Provincial des de 2019. Cal recordar que les celebracions patronals de la Mare de Déu de Gràcia es desenvoluparan del 4 al 13 de setembre.
Implicació de la Fundació Caixa Rural Vila-real
L’alcalde, José Benlloch, destaca tant la implicació de la Fundació com el treball que realitza el seu personal junt amb la Junta de Festes. “Volem agrair a la Fundació i a tot el seu personal la implicació i la faena que fan perquè aquesta trobada siga cada any un èxit”, assenyala el primer edil, qui recorda que darrere de l’activitat hi ha una important tasca prèvia, “des de la preparació dels lots fins al seu repartiment”.
Vila-real crea el Morter de l'Any para premiar la implicación festiva de personas y entidades
El reconeixement posa també el focus en el caràcter solidari de la iniciativa. Al respecte, Benlloch incideix en el fet que la Trobada d’Elaboració d’Allioli no és únicament una activitat gastronòmica i festiva, sinó que permet vincular una de les tradicions més populars de la ciutat amb una finalitat benèfica. “El reconeixement a la Fundació Caixa Rural és també un reconeixement a aquesta manera d’entendre la festa des de la col·laboració i la solidaritat”, afirma.
Per la seua banda, la presidenta de l'entitat, Sonia Sánchez, ha agraït la distinció i assegura que “és un orgull rebre el Morter Fester de l’Any i que es reconega una tasca que fem amb molta estima per Vila-real i per les seues festes”.
Sánchez destaca igualment la voluntat de la fundació de "continuar vinculada a les tradicions i a aquelles iniciatives que generen comunitat". Alhora, afig que des de l'organització que representa es continuarà col·laborant amb l’Ajuntament i la Junta de Festes perquè la trobada “cresca, mantinga la seua essència i, sobretot, continue tenint aquest component solidari que li dona un valor especial”.
Amb el Morter Fester de l’Any, Vila-real reconeix així una col·laboració que s’ha convertit en part de l’engranatge d’una jornada en què allioli, festa, convivència i solidaritat tornen a donar-se la mà.
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