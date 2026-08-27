Administració local i autonòmica
Compromís denuncia una legislatura en blanc de la Generalitat a Castelló i la paràlisi de les infraestructures pendents
Ignasi Garcia: "Carrasco i el Consell del PP han viscut dels projectes heretats mentre el nou Hospital, la Ronda Oest, els conservatoris o els centres educatius continuen sense avançar"
El grup municipal de Compromís ha denunciat que Castelló afronta l'últim curs polític abans de les eleccions municipals sense avanços en bona part de les grans infraestructures que depenen de la Generalitat. La coalició valencianista considera que el govern autonòmic del PP ha dedicat la legislatura a "viure dels projectes heretats" mentre actuacions estratègiques per a la ciutat com el nou Hospital General, la Ronda Oest, els nous conservatoris, l'IES Crèmor o l'ampliació de l'IES Vicent Castell continuen sense materialitzar-se.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha afirmat que "ara que estem a punt de començar l'últim curs polític abans de les eleccions municipals, podem afirmar que el PP ha paralitzat projectes imprescindibles per a Castelló que ja estaven en marxa o que necessitaven continuar avançant". "No s'ha avançat en la Ronda Oest, no s'ha avançat en el nou Hospital General, els nous conservatoris estan paralitzats i tampoc tenim avanços reals en infraestructures educatives imprescindibles", ha lamentat.
Anterior govern
Garcia ha contrastat esta situació amb els projectes que el PP sí que ha pogut inaugurar durant la legislatura, que, segons ha recordat, procedien de l'anterior govern progressista i es trobaven ja en fases molt avançades. "Les actuacions que han pogut presentar com a pròpies són, en gran part, les que van heretar amb els projectes redactats, les tramitacions avançades o les licitacions en marxa, com el centre de salut Sequiol o les actuacions als centres Mestre Canós i Sebastián Elcano. Carrasco i el Consell han viscut de la faena que es van trobar feta", ha assenyalat.
Compromís considera especialment preocupant la situació de les infraestructures educatives. Garcia ha recordat que continuen existint necessitats de reforma en centres com Bisbe Climent o Mestre Armelles, mentre no s'ha materialitzat l'IES Crèmor ni l'ampliació de l'IES Vicent Castell. En este últim cas, ha recordat que l'Ajuntament va cedir els terrenys necessaris i que tots els grups municipals van aprovar, a proposta de Compromís, una declaració institucional per reclamar l'ampliació. "Han passat tres anys i continua sense arribar. Castelló no pot permetre's una legislatura sencera sense planificar i executar les infraestructures educatives que necessiten els nostres barris", ha advertit.
La coalició també ha posat el focus en els conservatoris de Música i Dansa i en altres projectes que acumulen retards, com l'Arxiu Històric Provincial o la residència pública per a persones majors. "Hem sabut a través de les preguntes de Compromís en les comissions informatives que en el cas dels conservatoris fa més d'un any que hi ha tràmits pendents sense que ningú siga capaç de desbloquejar-los. Entre foto i foto, el que falta és treballar perquè les inversions arriben a Castelló", ha afirmat Garcia.
Per al portaveu valencianista, el balanç evidencia que Begoña Carrasco "anteposa massa vegades el carnet del Partit Popular als interessos de la ciutat" i no reivindica davant la Generalitat les inversions amb la mateixa intensitat amb què ho feia quan governaven altres partits. "Castelló necessita una alcaldessa que exigisca al Consell, governe qui governe, que execute el nou Hospital, la Ronda Oest, els conservatoris, l'IES Crèmor, l'ampliació del Vicent Castell i les infraestructures pendents. No necessitem més anuncis ni projectes pressupostats que després no s'executen: necessitem inversions i obres que siguen una realitat", ha conclòs Garcia.
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