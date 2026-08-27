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El PP sol·licita a l'alcalde Benlloch que Vila-real se sume a la convocatòria en suport a Ceuta

El portaveu dels populars, Adrián Casabó, demana a l'equip de govern que s'adherisca a la iniciativa de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies

Imagen de archivo de una rueda de prensa del portavoz del PP en Vila-real, Adrián Casabó, frente al ayuntamiento.

Imagen de archivo de una rueda de prensa del portavoz del PP en Vila-real, Adrián Casabó, frente al ayuntamiento. / GABRIEL UTIEL BLANCO

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Concha Marcos

Vila-real

El Partit Popular ha sol·licitat al govern de Benlloch que l'Ajuntament de Vila-real se sume a la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per al pròxim 2 de setembre a les 20.00 hores, en suport a la ciutat de Ceuta i a tots els ciutadans de Ceuta.

En no haver-se anunciat encara l'adhesió de l'Ajuntament de Vila-real a aquesta iniciativa impulsada per la FEMP, el portaveu dels populars, Adrián Casabó, sol·licita que el consistori se sume a aquesta convocatòria “perquè els vila-realencs puguen participar també d'aquest gest d'unitat, solidaritat i respecte institucional”.

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Ciutat solidària

Ceuta és Espanya i el que afecta els de Ceuta ens concerneix a tots els espanyols. Per això, demanem a l'alcalde de Vila-real que confirme com més prompte millor l'adhesió del nostre ajuntament i faça una crida a la participació de la ciutadania”, ha assenyalat Casabó, qui ha remarcat que “Vila-real, com a ciutat solidària que és, sempre ha demostrat saber estar al costat dels qui necessiten suport en moments de dificultat”.

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