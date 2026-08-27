Municipal
El PSPV proposa convertir el Riu Sec i el Camí Caminàs en una gran infraestructura verda que connecte barris i espais naturals de Castelló
José Luis López, portaveu adjunt del grup municipal socialista, defensa que “cal pensar en el Riu Sec i el Caminàs com a peces d'un mateix model de ciutat”
El portaveu adjunt del grup municipal socialista de Castelló, José Luis López, ha destacat l'aposta del PSPV-PSOE per aprofitar el potencial del Riu Sec i el Camí Caminàs per a impulsar una gran infraestructura verda que connecte barris, espais naturals i patrimoni i permeta avançar cap a una ciutat més habitable i sostenible. “Castelló té l'oportunitat de transformar dos espais amb un enorme potencial en una gran xarxa verda i de mobilitat sostenible”, ha assenyalat.
El portaveu adjunt socialista considera que “el corredor del Riu Sec no pot quedar-se únicament en una actuació ambiental i el Caminàs no pot reduir-se a una reforma viària”. “Hem de pensar tots dos espais com a peces d'un mateix model de ciutat, capaces de connectar barris i generar nous espais per a caminar, córrer o desplaçar-se amb bicicleta”, afirma López.
Entre les propostes de futur del PSPV es troba la reforma del Camí Caminàs i l'estudi d'actuacions per a desenvolupar el corredor mediambiental del Riu Sec. “No parlem únicament de millorar dos espais concrets, sinó d'aprofitar-los per a construir una nova manera de connectar Castelló, recuperant espais per a les persones i posant en valor el nostre patrimoni i el nostre entorn natural”, segons esta part.
“Abans que una gran transformació existisca, algú ha de ser capaç d'imaginar-la i planificar-la”, assenyala López, qui defensa que “el Riu Sec i el Caminàs poden convertir-se en una nova infraestructura verda per a Castelló, un lloc per a passejar, fer esport, desplaçar-se de manera sostenible i gaudir de la ciutat”. “Eixe és el tipus de projectes de futur que necessitem: connectar naturalesa, mobilitat i qualitat de vida”, conclou.
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