Vila-real defensa el consens institucional i lamenta l’ús partidista de la FEMP davant la convocatòria de concentracions per Ceuta
L’equip de govern rebutja que la concentració s’haja impulsat «de manera unilateral» i defensa que la FEMP ha de continuar sent «una casa comuna dels municipis»
En resposta a les declaracions del PP de Vila-real, que ha reclamat a l’equip de govern que l’Ajuntament se sume a la convocatòria de concentracions davant de les cases consistorials anunciada per la presidència de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per al pròxim 2 de setembre en suport a Ceuta, l’equip de govern de PSPV-PSOE i Compromís informa que l’Ajuntament no participarà en aquesta mobilització, en considerar que una iniciativa d’aquest abast hauria d’haver comptat amb el consens previ dels òrgans de govern de la Federació i amb la participació de tots els grups polítics que la integren.
L’executiu local lamenta que "la presidència de la FEMP haja optat per impulsar aquesta convocatòria de manera unilateral, sense l’acord previ dels òrgans corresponents", i considera que "aquesta manera d’actuar desvirtua el caràcter institucional de la Federació, una entitat que representa municipis i diputacions governats per forces polítiques de diferents sensibilitats".
«La FEMP ha de ser una casa comuna dels municipis, no una eina al servei dels interessos de cap partit polític. Les qüestions que afecten els nostres territoris i, especialment, les situacions d’emergència o crisi, mereixen la màxima unitat i cooperació institucional, no decisions unilaterals imposades des de la presidència», assenyala el govern municipal.
Mecanismes de debat i acord
Des de l’executiu consideren especialment important preservar els mecanismes de debat i acord dins de la FEMP. En aquest sentit, remarquen que la solidaritat dels governs locals davant situacions de crisi "està àmpliament acreditada"; i que els municipis han demostrat reiteradament la seua capacitat de mobilització i ajuda davant emergències de diversa naturalesa. «Precisament per això, aquestes respostes han de construir-se des del consens, la cooperació i el respecte a la pluralitat política que representa la Federació", incideixen.
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L’equip de govern deixa clar, no obstant això, que "no participar en aquesta convocatòria concreta no significa en cap cas donar l’esquena a Ceuta ni a la seua ciutadania. Vila-real manifesta la seua solidaritat amb els veïns i veïnes de la ciutat autònoma i defensa que qualsevol situació d’emergència ha de comptar amb una resposta institucional coordinada, amb recursos suficients i amb la implicació de totes les administracions competents".
Solidaritat institucional
"Estem i estarem sempre al costat de les persones i dels territoris que necessiten suport, però creiem que la solidaritat institucional no pot estar sotmesa a interessos partidistes. Quan una federació que representa el conjunt del municipalisme espanyol convoca una mobilització, el mínim exigible és que aquesta decisió siga fruit del diàleg i de l’acord entre les forces que formen part dels seus òrgans de govern", afigen des de l'executiu.
El govern municipal defensa també que la FEMP té un paper fonamental en la defensa dels interessos municipals davant la resta d’administracions i que ha de continuar sent un espai de cooperació, diàleg i acord entre municipis de tots els colors polítics.
Per aquest motiu, considera que la FEMP "hauria de rectificar aquesta manera d’actuar, recuperar el consens i respectar els òrgans de govern de la Federació, especialment quan es tracta d’una qüestió tan sensible com la situació viscuda a Ceuta".
Finalment, l’equip de govern reitera el seu compromís amb la solidaritat entre territoris, la defensa dels serveis públics i la cooperació institucional, però també amb la "necessitat que les institucions supramunicipals que representen el conjunt dels ajuntaments actuen sempre des de la pluralitat, el respecte i el consens".
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