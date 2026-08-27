Mare de Déu de Gràcia 2026
Vila-real trasllada a la Casa de la Festa la venda de tiquets per a la Trobada d'Elaboració d'Allioli de les festes
Aquesta vegada les butlletes no es repartiran a l’ajuntament per a no alterar-ne el seu funcionament i la recaptació es destinarà a l’associació Apesovil
El repartiment dels tiquets per a la Trobada d’Elaboració d’Allioli, que tindrà lloc abans de la celebració de la Nit de la Xulla de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, canvia enguany d’ubicació. L’Ajuntament de Vila-real ha decidit que la venda de la meitat dels 750 tiquets que tradicionalment es feia a la casa consistorial passe a la Casa de la Festa, a la plaça Mossén Ballester, amb l’objectiu d’evitar les llargues cues que es formaven a les dependències municipals i que arribaven a dificultar el funcionament diari del mateix Ajuntament. L’altra meitat continuarà distribuint-se a la vesprada a la seu de la Fundació Caixa Rural.
En concret, els tiquets eixiran a la venda amb un donatiu de tres euros, de manera que la recaptació es destinarà en aquesta ocasió a l’Associació de Persones Sordes de Vila-real (Apesovil), una entitat que desenvolupa una important tasca en favor de les persones amb discapacitat auditiva i que, a més, ja ha col·laborat amb les festes patronals de Vila-real mitjançant la incorporació de la interpretació en llengua de signes en alguns espectacles.
Dilluns, 31 d'agost
Els tiquets es podran adquirir, fins a esgotar existències, el dilluns 31 d’agost, a partir de les 10.00 hores, a la Casa de la Festa. La segona oportunitat arribarà a partir de les 18.00 hores a la Fundació Caixa Rural, a la plaça de la Vila.
La divisió en dues tandes de repartiment, com ja s’ha fet en altres ocasions, té per objectiu facilitar l’accés a les persones que, per motius laborals o personals, no poden acudir a primera hora i garantir així una distribució més equitativa.
«Sabem que aquesta és una activitat molt esperada i que els tiquets s’esgoten ràpidament. Per això mantenim la reserva de la meitat per a la vesprada, perquè qui no pot acudir al matí també tinga l’oportunitat d’aconseguir el seu», explica la regidora de l’àrea, Miriam Caravaca.
Vila-real ja té Morter Fester de l’Any: una entitat molt vinculada a les festes
La regidora destaca també el caràcter solidari i participatiu de la trobada i posa en valor la tasca d’Apesovil. «Aquesta cita ens permet gaudir d’una de les nostres tradicions, però també donar-li un caràcter solidari i contribuir a donar visibilitat a entitats que realitzen una tasca molt important a la ciutat», assenyala, alhora que reivindica el caràcter inclusiu del municipi.
La implicació de Caixa Rural
Caravaca agraeix de manera especial la implicació de la Fundació Caixa Rural en la celebració de la Trobada d’Elaboració d’Allioli, així com la col·laboració de la Junta de Festes, «dues entitats fonamentals per a fer possible l’activitat».
La regidora incideix que l’edició de les pròximes festes de la Mare de Déu de Gràcia, que se celebraran del 4 al 13 de setembre, tindrà un component especial, ja que la Fundació Caixa Rural rebrà el Morter Fester de l’Any. «És especialment bonic que enguany aquesta distinció la reba precisament aquesta entitat i que, al mateix temps, comptem amb la seua col·laboració per a fer possible una activitat que ja forma part del calendari festiu de Vila-real», assevera.
La responsable de l’àrea festiva de l’Ajuntament fa especial èmfasi en el fet que aquesta trobada al voltant de l’allioli s’ha consolidat com «una proposta que combina tradició, participació i solidaritat». I afegeix que «cada edició veiem com creix l’interés per aquesta activitat, i això ens demostra que les nostres tradicions continuen ben vives».
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