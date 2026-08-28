El PP de Vila-real acusa de "falta de transparència" l'equip de govern de PSPV i Compromís

El Partit Popular de Vila-real critica la “falta de transparència” de l'equip de govern de PSOE i Compromís a l'Ajuntament de Vila-real, "ja que no publiquen els contractes menors en la Plataforma de Contractació del Sector Públic dins del termini i en la forma corresponent".

Així ho assegura el regidor popular Jaume Llorens, qui afirma que "des que es va publicar un contracte adjudicat el 20 d'abril no hi ha rastre de cap contracte inferior a 40.000 euros en cas d'obres o 15.000 en cas de serveis, en el perfil de l'Ajuntament de Vila-real en aquest portal de consulta pública, per la qual cosa estan incomplint la Llei de Contractes del Sector Públic”. A més, el regidor diu que "estem “estem ja en l'última setmana d'agost i encara no apareixen tots els contractes corresponents als sis primers mesos de l'any, quan es tracta d'una acció de la qual s'ha d'informar cada trimestre”.

Utilitat del portal

Llorens explica que “la plataforma de contractació és un portal molt útil per al ciutadà, perquè pot comprovar la informació dels contractes públics, a qui se li assignen i, per tant, a què es destinen els seus impostos”. “No entenem com l'equip de govern oculta de manera deliberada en què s'estan gastant els diners dels veïns, què és el que volen amagar?”, es pregunta.

“PSOE i Compromís tornen a demostrar que el pacte de la Llum de Tol no té en la transparència una de les seues prioritats, encara que ho van vendre com un dels seus objectius principals, la qual cosa posa de manifest l'opacitat i foscor del seu govern”, assenyala l'edil del PP, qui conclou que “la falta d'actualització dels contractes menors és una mostra més del descontrol i el caos en la gestió de Benlloch en els seus 15 anys de govern”.