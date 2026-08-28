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Formació universitària

La UNED de la província de Castelló prepara a Vila-real els exàmens de setembre del 2 al 8

La Biblioteca Universitària del Coneixement acollirà les proves presencials d’una convocatòria en la qual es preveu una elevada participació d’estudiants

La Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) de Vila-real acollirà del 2 al 8 de setembre una nova convocatòria d'exàmens presencials de la UNED.

La Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) de Vila-real acollirà del 2 al 8 de setembre una nova convocatòria d'exàmens presencials de la UNED. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Vila-real

La UNED de la província de Castelló, amb seu a Vila-real, ultima aquests dies l’organització de les proves presencials de la convocatòria de setembre, que tornaran a convertir la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) en punt de referència per a l’alumnat de la universitat a distància.

Els exàmens se celebraran del 2 al 8 de setembre, ambdós dies inclosos, en unes jornades per a les quals el centre castellonenc preveu una elevada participació d’estudiants que afrontaran una de les últimes oportunitats del curs per superar assignatures pendents i continuar avançant en els seus estudis universitaris.

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Durant aquesta setmana, la BUC de Vila-real concentrarà bona part de l’activitat acadèmica de la UNED a la província. L’espai acollirà les diferents proves presencials en una convocatòria especialment important per a l’alumnat que ha dedicat els mesos d’estiu a preparar els exàmens de setembre.

Detalls organitzatius

Des de la UNED de Castelló es treballa ja en els últims detalls organitzatius i logístics necessaris per garantir el correcte desenvolupament de totes les proves, així com una atenció adequada als estudiants durant els diferents dies de convocatòria.

La celebració dels exàmens a la Biblioteca Universitària del Coneixement permet disposar d’un espai universitari preparat per acollir aquest tipus de proves i reforça, al mateix temps, el paper de Vila-real com a seu de la UNED a la província de Castelló.

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La convocatòria extraordinària marcarà així l’inici de setembre per a centenars d’estudiants, que afrontaran uns dies decisius després de setmanes d’estudi i preparació. Una nova cita académica amb la qual la UNED castellonenca tancarà una de les fases más exigents del curs universitari.

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