La Vall d’Uixó inverteix 80.000 euros en la construcció de 96 nous nínxols al cementeri municipal
El regidor de Sanitat, Jorge Garcia, destaca que aquesta és la primera fase i que de cara a finals d'any es farà una segona que permetrà cobrir les necessitats de la ciutat fins a 2028
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó continua amb el pla de millora i inversions del cementeri municipal amb la construcció de 96 nous nínxols, una actuació que compta amb una inversió pròxima als 80.000 euros del pressupost municipal.
El regidor de Sanitat, Jorge Garcia destaca que "els nous mòduls estaran finalitzats en les pròximes setmanes i, abans d’acabar l’any, es farà una segona fase que permetrà cobrir les necessitats previstes del cementeri fins als anys 2027-2028.
Garcia afirma que "aquesta actuació forma part del pla estratègic de manteniment i ampliació del cementeri, que té en compte les necessitats anuals del municipi. D’aquesta manera, l’Ajuntament planifica les inversions amb antelació per garantir que sempre hi haja disponibilitat suficient de nínxols".
La intervenció se suma a altres millores que s’han realitzat durant els últims anys en aquest espai, com l’actuació en l’entrada, la millora contínua de la neteja i el manteniment, la renovació del sistema elèctric i de les alarmes o la reparació dels bancs.
Per una altra banda, Garcia ha ressaltat que "una de les actuacions més importants d’enguany ha sigut també la creació d’un nou accés per la part posterior del cementeri. Aquest espai permetrà que els contenidors i els residus derivats dels treballs d’inhumació siguen gestionats des de la zona posterior, sense necessitat d’entrar en les àrees comunes".
Així, les empreses encarregades de la retirada i gestió d’aquests residus podran accedir directament per la part posterior, millorant les condicions de treball dels operaris i, al mateix temps, evitant el pas d’aquests serveis per les zones de visita.
Aquesta era una reivindicació tant de la ciutadania com dels mateixos treballadors del cementeri des de fa anys i que ara ha sigut possible gràcies a les inversions municipals. L’Ajuntament també està reforçant durant aquests mesos les tasques de neteja i manteniment de cara a Tots Sants, una de les èpoques de l’any en què el cementeri rep més visites.
Des del consistori es destaca que totes aquestes actuacions responen a la voluntat de continuar millorant un espai especialment sensible per a la ciutadania, que al llarg de l’any és visitat per centenars de famílies i que requereix una atenció i un manteniment constants.
- El nuevo parque acuático de Castellón abre al baño con entradas al 50% hasta que acabe la temporada
- Ya hay fecha para abrir el nuevo parque acuático de Castellón
- La salida en Vall d’Alba prolonga este viernes el protagonismo de Castellón en la Vuelta a España
- Fiebre por los garajes en Castellón: las ventas rozan máximos históricos con precios cada vez más bajos
- Un accidente múltiple provoca retenciones en la AP-7 en Castellón
- El SOS de un pueblo de Castellón ante la conflictividad de un menor: 'Queremos vivir sin miedo
- Un niño de 6 años entra en parada cardiaca en una piscina de Orpesa
- Las 'batallas de farmear aura' llegan a Castellón: fecha, horario y lugar