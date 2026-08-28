Mare de Déu de Gràcia 2026
Vila-real fa un pas més en les festes inclusives amb una zona específica per a persones neurodivergents
L'espai s'habilitarà al Mur de l'Art Visual, a un extrem de la plaça Major més allunyat de l'escenari dels concerts
L’Ajuntament de Vila-real continua impulsant accions perquè les festes patronals guanyen inclusivitat. I és que a l’habilitació en les últimes celebracions festives de dos cadafals accessibles per a facilitar que les persones amb mobilitat reduïda puguen gaudir dels espectacles taurins que es desenvolupen al recinte de la vila, cal afegir per a les pròximes festes de la Mare de Déu de Gràcia, la transformació del Mur de l’Art Visual de la plaça Major en un espai de baixa estimulació sensorial.
Es tracta d’una iniciativa l’objectiu de la qual és facilitar la participació de persones neurodivergents, com són les que tenen trastorns de l’espectre autista (TEA), en esdeveniments com els concerts en aquesta cèntrica àgora. Cal recordar que en aquest espai tindran lloc destacades actuacions, com ara les de David Bustamante (divendres, 4), Despistaos (dissabte, 5), Celtas Cortos (dissabte, 12) o Shaila Dúrcal (diumenge, 13).
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La regidora de Festes, Miriam Caravaca, s’ha reunit aquest divendres amb representants de les associacions Vilatea i Acudim per a concretar les característiques i la delimitació d’aquest espai, després que la proposta arribara a l’Ajuntament a través del servei d’Atenció i Tràmits i fora traslladada a les entitats especialitzades per a valorar-ne les necessitats.
La ubicació
Caravaca explica que la ubicació del Mur de l’Art Visual, més allunyada de l’escenari de concerts, “permet disposar d’un entorn amb menor intensitat sonora i lumínica, així com d’un espai que facilita l’entrada i l’eixida sense haver de travessar zones amb grans aglomeracions”. I afig: “Pensem que pot ser un lloc idoni per a aquesta finalitat, però volem plantejar-ho com una experiència pilot i escoltar les persones usuàries i les entitats per a comprovar què funciona i què podem millorar. I si cal fer modificacions de cara a les festes de maig, les farem”.
"Pensem que el Mur de l'Art Visual de la plaça Major pot ser un lloc idoni per a aquesta finalitat, però volem plantejar-ho com una experiència pilot i escoltar les persones usuàries i les entitats per a comprovar què funciona i què podem millorar. I si cal fer modificacions de cara a les festes de maig, les farem”.
Per a accedir a aquest espai serà necessari disposar d’una targeta acreditativa, que podran sol·licitar les persones interessades a través de Vilatea i Acudim. Ambdues entitats valoraran les peticions i gestionaran les acreditacions i l’accés a l’espai.
La regidora incideix en què aquesta acció forma part de l’aposta de l’Ajuntament per unes festes cada vegada més accessibles i inclusives, “treballant de la mà de la societat civil organitzada i, sobretot, escoltant les propostes i necessitats que ens trasllada la ciutadania”. En aquest sentit, ha recordat que ja en les festes de maig es va habilitar un espai de baixa estimulació sensorial durant la cavalcada, mentre que els cadafals del poble també compten amb mesures d’adaptació per a facilitar la participació de persones amb diferents necessitats.
Valoracions
La presidenta de Vilatea, Celia González, ha agraït la iniciativa i ha destacat que la ubicació escollida permetrà gaudir de les festes “retirats de l’escenari dels concerts, amb menys intensitat lumínica i sonora i amb més facilitat per a poder eixir de l’espai”. González ha reivindicat que “a les persones neurodivergents també els agrada gaudir de les festes, de les activitats i de la nostra ciutat” i ha assegurat que “creiem que podem fer, junts i juntes, unes festes per a tots i totes”.
Per la seua part, la presidenta d’Acudim, Ana Claramonte, ha posat l’accent en el caràcter obert de la iniciativa i ha remarcat que l’accés a l’espai “no serà únicament per a socis o usuaris de les entitats que gestionen les acreditacions, sinó per a qualsevol ciutadà o ciutadana que puga tindre aquesta necessitat”. En aquest sentit, ha valorat positivament que l’Ajuntament i les entitats treballen conjuntament per a “fer unes festes més accessibles per a totes les persones”.
D’altra banda, el Consell Rector de Festes, presidit per la regidora de Festes, Miriam Caravaca, ha donat llum verda al programa de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2026, que començaran el pròxim divendres 4 de setembre. El president de la Junta de Festes, Toni Carmona, ha avançat algunes de les novetats que incorporarà enguany la programació, entre elles la modificació del recorregut de les penyes durant l’ofrena, que eixirà de la plaça Major i recorrerà els carrers Major, Bayarri i Sant Roc fins a arribar a l’església arxiprestal.
El dimarts, presentació del 'llibret' de festes
La programació completa de les festes es presentarà oficialment el dimarts 1 de setembre, a les 13.00 hores, mentre que el repartiment del programa a la ciutadania tindrà lloc dimecres i dijous al Gran Casino.
Caravaca agraeix especialment la implicació de la Junta de Festes, la Comissió de Penyes i la resta de comissions que integren l’ens festiu, així com la participació de totes les persones que, des de les diferents responsabilitats i àmbits, treballen perquè les festes de la Mare de Déu de Gràcia siguen un èxit.
Igualment, la regidora reconeix la tasca de tots els serveis i departaments municipals implicats en l’organització i desenvolupament de les celebracions, que durant aquestes setmanes intensifiquen la seua feina per a garantir que la programació es desenvolupe amb normalitat, seguretat i les millors condicions per al conjunt de la ciutadania.
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