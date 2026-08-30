La Vall d’Alba celebra fins a l’últim minut les seues festes patronals
El municipi acomiada deu dies de tradició, convivència i participació amb una última jornada dedicada a l’afició taurina
La Vall d’Alba arriba este diumenge a l’últim dia de les seues festes patronals després de deu jornades en les quals els carrers i les places del municipi s’han convertit en espais de celebració, convivència i retrobament per a veïns, penyes i visitants.
Des que la reina de les festes, Noa Gil Porcar, va prendre la metxa del tradicional ‘Xupinazo’ el passat 21 d’agost, la Vall d’Alba ha viscut amb intensitat un programa dedicat a la Immaculada Concepció i Sant Joan Baptista que ha combinat tradició, cultura, gastronomia, música, actes taurins i propostes per a totes les edats.
Noa Gil Porcar ja és oficialment la regina de les festes de la Vall d’Alba després d’una emotiva gala de proclamació
“Han sigut deu dies per a eixir al carrer, retrobar-nos i compartir tot allò que ens identifica com a poble. Les festes ens permeten mantindre vives les nostres tradicions, però sobretot reforcen els vincles entre els veïns i veïnes de la Vall d’Alba”, ha destacat l’alcaldessa, Marta Barrachina.
Penyes, tradició i actes per a totes les generacions
Les penyes i les associacions han tornat a tindre un paper essencial a l’hora d’omplir d’activitat i alegria cada jornada. Els dinars i sopars populars, les cercaviles, les activitats lúdiques i les diferents propostes musicals han creat nombrosos moments de convivència i han permés que persones de totes les generacions trobaren el seu espai dins de les celebracions.
Els actes religiosos en honor a la Immaculada Concepció i Sant Joan Baptista han reunit la població al voltant de la devoció i les tradicions més arrelades del municipi. Les misses, les processons i els actes en honor als patrons han tornat a mostrar el respecte de la Vall d’Alba per unes celebracions transmeses de generació en generació.
La tradició taurina també ha ocupat un lloc destacat durant les festes, amb entrades, exhibicions de bous i vaques i diferents festejos que han concentrat l’atenció dels aficionats. A estos actes s’han sumat algunes de les cites més esperades del programa, com l’homenatge als veïns nonagenaris i el dinar de la Tercera Edat, el sopar popular de ‘tombet de bou’, el concurs ‘Tu cara me suena’, la nit de disfresses, el dinar de penyes o la festa de l’aigua.
“Cada acte mostra una part de la Vall d’Alba: el respecte pels nostres majors, la il·lusió dels més menuts, la força de les penyes, la devoció pels nostres patrons i l’estima per les tradicions. Eixa varietat és la que fa que les festes siguen de tots i per a tots”, ha assenyalat Marta Barrachina.
La Vuelta i una jornada final carregada d’activitat
Un dels moments més especials d’enguany ha sigut l’eixida d’una etapa de La Vuelta a España des de la Vall d’Alba. La presència d’una de les grans proves del ciclisme internacional ha situat el municipi en el centre de l’atenció esportiva i mediàtica i ha permés projectar la seua imatge més enllà de la província.
“La Vuelta ens ha deixat una jornada difícil d’oblidar i ens ha oferit una oportunitat extraordinària per a mostrar la nostra capacitat organitzativa i el caràcter hospitalari de la Vall d’Alba”, ha valorat l’alcaldessa.
Encara queda, però, tot un diumenge per davant. La jornada final mantindrà la tradició taurina com a protagonista amb la concentració i entrada de mansos i cavalls de la ramaderia El Gallo, l’entrada de bous i vaques de Germán Vidal i, a les 18.00 hores, el gran espectacle “Encuentro de Tauromaquias”, a càrrec de Toropasión, a la plaça de bous.
El castell de fi de festes de Pirotècnia Tomàs, a les 21.15 hores a la plaça Major, assenyalarà la conclusió oficial de les celebracions.
“Encara ens queden unes hores per a disfrutar junts i volem aprofitar-les fins a l’últim minut. Convidem veïns i visitants a participar en esta jornada final i a acomiadar unes festes que ens han tornat a deixar grans moments compartits”, ha manifestat Marta Barrachina.
L’alcaldessa ha agraït el treball de la Comissió de Festes, les associacions, les penyes, els col·lectius, els serveis municipals, les forces de seguretat, els voluntaris i totes les persones implicades en l’organització.
“Darrere de cada activitat hi ha moltes hores de treball, esforç i il·lusió. La implicació de tots ha fet possible que la Vall d’Alba haja tornat a viure unes festes participatives, obertes i profundament arrelades al nostre poble”, ha conclòs.
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