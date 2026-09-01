De Vinaròs, Benicarló i Peñíscola
Impuls al sector pesquer: Baix Maestrat Impulsa col·labora amb confraries de Pescadors per afrontar reptes
Les tres confraries han traslladat el seu interés a formar part de BMI i participar activament en un espai de col·laboració per impulsar el futur de la comarca.
Baix Maestrat Impulsa (BMI), associació empresarial que treballa per impulsar el desenvolupament econòmic i social del territori a través de la cooperació entre empreses, institucions i agents socioeconòmics, ha mantingut una ronda de reunions amb les Confraries de Pescadors de Vinaròs, Benicarló i Peníscola amb l’objectiu de conéixer de primera mà la situació actual del sector pesquer, les seues principals necessitats i els reptes als quals s’enfronta per garantir el seu futur.
Estes trobades formen part del procés de diàleg que BMI està impulsant amb els diferents agents econòmics i socials del territori, amb la finalitat de construir una visió compartida de comarca i afavorir la col·laboració entre sectors, empreses, administracions i institucions.
Durant les reunions, mantingudes amb representants de les tres confraries, s’han abordat alguns dels principals reptes del sector pesquer professional, entre ells la necessitat d’impulsar el relleu generacional, millorar la formació i capacitació dels professionals i reforçar els serveis i activitats auxiliars vinculats a la pesca, aspectes fonamentals per garantir la continuïtat i competitivitat d'esta activitat econòmica.
Les Confraries de Pescadors de Vinaròs, Benicarló i Peníscola han manifestat, a més, el seu interés a formar part de Baix Maestrat Impulsa i participar activament en l’associació, incorporant la veu i l’experiència del sector pesquer a este espai de col·laboració empresarial i territorial.
En este sentit, BMI ha valorat la importància de generar espais de trobada que permeten connectar les necessitats del sector amb les administracions públiques i facilitar noves vies de cooperació. L’associació es posa a disposició per impulsar i facilitar els espais de diàleg entre el sector pesquer i les institucions, actuant com a nexe entre el sector privat i les administracions públiques.
Per a Baix Maestrat Impulsa, la pesca forma part del patrimoni econòmic, social i cultural de la comarca, i el seu enfortiment requerix la implicació coordinada de tots els agents del territori. Amb estes reunions, BMI continua avançant en el seu objectiu de sumar veus i generar sinergies entre els diferents sectors econòmics i socials del Baix Maestrat per construir una estratègia comuna de futur.
Baix Maestrat Impulsa
Esta iniciativa està impulsada per Grupo Gil Comes, Benimar-Ocarsa, Grupo Azor, BDM Consultores, Grupo Industrial Alespri, Transfer Agencia de Empleo, Caixa Vinaròs iCaixa Benicarló, entitats que compartixen l'objectiu de contribuir al desenrotllament econòmic i social del territori des de la cooperació i l'acció conjunta.
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