Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Censal Parc CastellóObras Casino AntiguoAlerta amarilla CastellónAltura Grand PrixPrograma fiestas Vila-real
instagramlinkedin

La Llosa proclama a Claudia Fas Corma reina de les festes de 2026

L'Auditori municipal va acollir el relleu festiu, amb el comiat de Sara Melchor Giménez i la presentació de la nova cort d'honor

Proclamació de Claudia Fas Corma com a reina de les festes de 2026 de La Llosa.

Proclamació de Claudia Fas Corma com a reina de les festes de 2026 de La Llosa. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

La Llosa

La Llosa va obrir el dissabte les seues festes patronals amb la proclamació de Claudia Fas Corma com a reina de les festes de 2026. La nova representant va rebre la banda de reina a l'Auditori municipal, acompanyada per la dama Núria Royo Avilés i per la cort infantil, formada per Sara Llopis Martínez, Joaquín Llopis Martínez, Abigail Valenzuela Arnau i Joel Valenzuela Arnau.

Claudia Fas Corma (E), la nova representant de les festes de 2026, junt a l'alcalde de La Llosa, Joaquín José Llopis Casals (D).

Claudia Fas Corma (E), la nova representant de les festes de 2026, junt a l'alcalde de La Llosa, Joaquín José Llopis Casals (D). / Mediterráneo

La vetlada va començar amb la recepció d'autoritats a l'Ajuntament i va continuar amb la recollida de la reina i la seua cort abans de traslladar-se a l'Auditori. Allí va tindre lloc el relleu en la representació festiva, amb el comiat de Sara Melchor Giménez, reina de les festes de 2025, i la proclamació de Claudia Fas Corma, qui va rebre la banda que l'acredita com a màxima representant de les celebracions.

Sara Melchor Giménez, reina de les festes de 2025, s'acomiada del regnat.

Sara Melchor Giménez, reina de les festes de 2025, s'acomiada del regnat. / Mediterráneo

La cerimònia va servir també per a presentar oficialment a la dama i als quatre integrants de la cort infantil que acompanyaran a Claudia durant els principals actes de les pròximes jornades. Antonio Sanfélix Forner, rector de Xilxes i la Llosa, va intervindre com a mantenidor de l'acte.

Noticias relacionadas

El mantenidor de l'acte, Antonio Sanfélix Forner (E) junt a l'alcalde de La Llosa, Joaquín José Llopis Casals (D).

El mantenidor de l'acte, Antonio Sanfélix Forner (E) junt a l'alcalde de La Llosa, Joaquín José Llopis Casals (D). / Mediterráneo

Amb la proclamació s'obri una programació que es prolongarà fins al 13 de setembre i que combinarà els actes religiosos en honor a Sant Felip Neri i Sant Isidre Llaurador amb festejos taurins, música, activitats infantils i trobades populars. El calendari festiu es reprendrà el divendres 4 de setembre amb la Cursa de Colors i la marxa solidària contra la leucèmia a favor de ASOLECAS, seguides d'una festa de l'espuma en la piscina municipal. El sopar de cinquenes i un tribut a La Oreja de van Gogh completaran la primera jornada de les festes.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents