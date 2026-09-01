La Llosa proclama a Claudia Fas Corma reina de les festes de 2026
L'Auditori municipal va acollir el relleu festiu, amb el comiat de Sara Melchor Giménez i la presentació de la nova cort d'honor
La Llosa va obrir el dissabte les seues festes patronals amb la proclamació de Claudia Fas Corma com a reina de les festes de 2026. La nova representant va rebre la banda de reina a l'Auditori municipal, acompanyada per la dama Núria Royo Avilés i per la cort infantil, formada per Sara Llopis Martínez, Joaquín Llopis Martínez, Abigail Valenzuela Arnau i Joel Valenzuela Arnau.
La vetlada va començar amb la recepció d'autoritats a l'Ajuntament i va continuar amb la recollida de la reina i la seua cort abans de traslladar-se a l'Auditori. Allí va tindre lloc el relleu en la representació festiva, amb el comiat de Sara Melchor Giménez, reina de les festes de 2025, i la proclamació de Claudia Fas Corma, qui va rebre la banda que l'acredita com a màxima representant de les celebracions.
La cerimònia va servir també per a presentar oficialment a la dama i als quatre integrants de la cort infantil que acompanyaran a Claudia durant els principals actes de les pròximes jornades. Antonio Sanfélix Forner, rector de Xilxes i la Llosa, va intervindre com a mantenidor de l'acte.
Amb la proclamació s'obri una programació que es prolongarà fins al 13 de setembre i que combinarà els actes religiosos en honor a Sant Felip Neri i Sant Isidre Llaurador amb festejos taurins, música, activitats infantils i trobades populars. El calendari festiu es reprendrà el divendres 4 de setembre amb la Cursa de Colors i la marxa solidària contra la leucèmia a favor de ASOLECAS, seguides d'una festa de l'espuma en la piscina municipal. El sopar de cinquenes i un tribut a La Oreja de van Gogh completaran la primera jornada de les festes.
- Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
- Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
- Un proveedor de la cerámica 'pesca' en un concurso de acreedores su nueva unidad productiva
- Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
- Los sindicatos convocan la primera manifestación educativa tras el inicio de curso en Castellón: esta es la fecha
- Detenido por estafar a su vecina con demencia en Castellón: le robó 5.600 euros
- La ganadería castellonense que vuelve a coronarse en Alcalà de Xivert
- Muere un motorista tras colisionar con un turismo en Castellón