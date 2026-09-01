El PP de Vila-real diu que més del 60% de les factures de l'Ajuntament pagades en 2025 es van abonar fora del termini legal
El regidor Jaume Llorens critica “la falta de control en la gestió municipal” i assenyala el “desmantellament dels departaments municipals per part de PSOE i Compromís” com una de les causes del retard en la tramitació de les factures
«El caos i el descontrol dels comptes municipals del govern de Benlloch és total». Així s'ha manifestat el regidor del Partit Popular de Vila-real, Jaume Llorens, després que PSOE i Compromís donaren compte ahir en el ple municipal de l’Auditoria del registre comptable de factures i avaluació del compliment de la normativa de morositat», en la qual els tècnics municipals posen de manifest l'incompliment del termini legal establit per la Llei 25/2013. «No estem davant d'un fet puntual, sinó davant d'una situació que també s'ha produït en exercicis anteriors i que evidencia, una vegada més, la falta de control en la gestió econòmica del govern de Benlloch», ha assenyalat Llorens.
L'edil del PP ha posat el focus en l'incompliment dels terminis legals de pagament a proveïdors. «Durant 2025 es va incomplir el termini legal en més del 60 % de les factures pagades, que en conjunt van representar més del 40 % de l'import total abonat per l'Ajuntament. Això perjudica els proveïdors i demostra les dificultats que està tenint l'Ajuntament per a gestionar amb normalitat les seues obligacions», ha afirmat el líder del PP, qui ha afegit que «els majors temps mitjans de tramitació de les factures es corresponen amb aquelles que van ser objecte d'informes desfavorables per part d'Intervenció».
Fins als 141 dies
El regidor popular ha indicat que durant 2025 el temps mitjà de tramitació de les factures es va elevar fins als 141 dies, empitjorant respecte als tres exercicis anteriors. «L'informe és demolidor, i aquestes dades reflecteixen que la situació econòmica de l'Ajuntament de Vila-real ha anat a pitjor durant els últims anys, un fidel reflex del govern del socialista Benlloch», ha apuntat.
«Una de les causes d'aquest empitjorament es troba en la falta de mitjans personals i els successius canvis en el Departament de Gestió Pressupostària, com indica este mateix informe», ha apuntat l'edil del PP. «Després de 15 anys de govern, PSOE i Compromís han desmantellat els departaments municipals i els vila-realencs estem patint totes les conseqüències. Sense mitjans, la tramitació s'alenteix i el resultat acaba sent l'incompliment dels terminis i una pitjor gestió dels recursos públics, que al final repercuteix en el dia a dia dels veïns», ha conclòs Llorens.
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