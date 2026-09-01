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Festes patronals

Vall d’Alba tanca deu dies de tradició, música i festejos

Vall d’Alba demostra la seua capacitat per unir la ciutadania, acollir grans esdeveniments i mantindre vives les seues tradicions durant les seues festes patronals

Despedida de les festes patronals de Vall d'Alba.

Despedida de les festes patronals de Vall d'Alba. / Ajuntament de Vall d'Alba

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Concha Marcos

Vall d’Alba ha posat el punt final a les seues festes patronals després de deu dies en els quals la tradició, la música, la gastronomia i la participació ciutadana han omplit d’activitat els carrers i les places del municipi.

Des del ‘Xupinazo’ protagonitzat per la reina de les festes, Noa Gil Porcar, fins a l’última jornada taurina i el castell de fi de festes, veïns, penyes i visitants han compartit un programa dedicat a la Immaculada Concepció i Sant Joan Baptista amb propostes per a totes les generacions.

L'associació Musical Valldalbense despedint les festes patronals a la plaça de bous.

L'associació Musical Valldalbense despedint les festes patronals a la plaça de bous. / Ajuntament de Vall d'Alba

Els actes religiosos, els festejos taurins, els dinars i sopars populars, la nit de disfresses, les activitats infantils i les actuacions musicals han marcat unes celebracions que enguany també han tingut un moment especialment destacat amb l’eixida d’una etapa de La Vuelta a España des de la Vall d’Alba.

“Han sigut unes festes viscudes amb intensitat, alegria i respecte, en les quals la Vall d’Alba ha tornat a demostrar la seua capacitat per a unir-se, acollir grans esdeveniments i mantindre vives les seues tradicions”, ha destacat l’alcaldessa, Marta Barrachina.

L’alcaldessa ha agraït el treball de la Regidoria de festes, les associacions, les penyes, els serveis municipals, els voluntaris i totes les persones que han contribuït al desenvolupament del programa.

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“Ens quedem amb els moments compartits i amb l’orgull d’un poble que participa i disfruta unit de les seues festes. Gràcies a tots els que les heu fet possibles”, ha conclòs Marta Barrachina.

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