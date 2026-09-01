Celebracions patronals
Vila-real presenta unes festes de la Mare de Déu de Gràcia amb més de 170 actes i novetats en bous, paelles i inclusió
El Gran Casino acull la posada de llarg del tradicional llibret, en una cita amb un record a Gemma Gil i en què la Junta de Festes reivindica unes celebracions «participatives i multitudinàries»
El Gran Casino de Vila-real ha acollit aquest dimarts la presentació del popular llibret de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de 2026, que se celebren del 4 al 13 de setembre amb una extensa programació amb més de 170 actes en què es combinen tradició, música, bous, penyes, activitats infantils i actes religiosos, però també diverses novetats que modificaran algunes de les cites més reconeixibles de la setmana festiva.
A l’acte han assistit la reina de les festes de 2026, Berta Beteta, i les dames de la seua cort d’honor, juntament amb autoritats municipals encapçalades per l’alcalde, José Benlloch, i la regidora de Festes, Miriam Caravaca. El món de la festa ha estat representat, entre altres, pel president de la Junta de Festes, Toni Carmona, i pel secretari de la Comissió de Penyes, Álvaro Escorihuela.
La presentació ha tingut també un component emotiu amb un xicotet homenatge a Gemma Gil Torrente, autora de les portades dels llibrets de les festes de Sant Pasqual i de la Mare de Déu de Gràcia d’enguany, que va morir recentment.
Correbou de 'cerrils'
Una de les principals novetats es troba en el programa taurí. El tradicional correbou de bous braus, que habitualment se celebra durant les festes de Sant Pasqual, es va traslladar enguany a setembre i tindrà lloc el pròxim dissabte, a les 10.00 hores pel recinte de la vila fins al corro.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
També es manté un canvi introduït ja en les festes del passat mes de maig: el concurs de paelles i el posterior dinar de penyes es traslladen al segon dissabte, dia 12, a partir de les 12.30 hores i, com de costum, a l’avinguda de la Murà.
A aquestes modificacions se suma la creació d’un espai de baixa estimulació sensorial a la plaça Major per a facilitar que les persones neurodivergents puguen participar de les festes, així com el canvi de recorregut de les penyes en la tradicional ofrena de flors a la Mare de Déu de Gràcia.
Una altra de les incorporacions serà la I Dansada infantil i mostra juvenil, prevista per al dissabte, 12 a la plaça Major. La cita estarà precedida per una cercavila amb grups de Vilafamés, la Vall d’Alba, Sant Joan de Moró i les Alqueries, a més del Grup de Danses de la Puríssima de Vila-real com a amfitrió.
Concurs fotogràfic
El president de la Junta de Festes, Toni Carmona, ha incidit durant la presentació en la voluntat que les celebracions siguen «participatives i multitudinàries» i ha destacat una altra de les novetats impulsades directament per l’organisme fester: la convocatòria d’un concurs de fotografia de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
Vila-real estrena un concurso para inmortalizar las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia
La iniciativa naix amb l’objectiu, segons ha assenyalat Carmona, de «plasmar les imatges de les festes» i deixar constància gràfica dels diferents moments que es viuran durant els 10 dies de celebracions.
La participació ciutadana tornarà a ser un dels eixos d’un programa en què les penyes tindran un pes destacat a través de dinars, tardeos, concerts i celebracions d’aniversaris, a més de cites multitudinàries com la Nit de la Xulla o el concurs de paelles.
El Chef Bosquet donarà l’eixida
L’inici oficial arribarà aquest divendres 4 de setembre a les 12.00 hores, amb el lliurament de la Clau de la Festa i la Crida a la Festa des del balcó de Caixa Rural Vila-real. L’encarregat enguany serà el cuiner vila-realenc Roberto Bosquet, Chef Bosquet.
La música tindrà igualment un pes destacat. Per la plaça Major passaran durant les festes noms com David Bustamante, Despistaos, Celtas Cortos i Shaila Dúrcal, dins d’una programació que es completa amb sessions de DJ, orquestres, tardeos i nombroses actuacions promogudes per les mateixes penyes.
259 anys de celebració
Per la seua banda, l’alcalde, José Benlloch, ha aprofitat la presentació per a fer una mirada enrere i recordar els orígens de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, que es remunten a 269 anys arrere, quan el Consell de la Vila va acordar fer una festa anual en honor a la patrona com a prova d'agraïment després d'haver superat una epidèmia i diverses malalties.
Benlloch ha reivindicat el pes d’una celebració profundament lligada a la història de Vila-real i ha animat veïns i visitants a gaudir de l’àmplia programació preparada per a estos dies.
Amb el llibret ja presentat, el compte arrere entra així en la recta final. Després del repartiment dels programes, tan demà dimecres com també el dijous, divendres arribarà la Crida, l’entrada a la ciutat de la particular moreneta vila-realenca i l’inici de 10 dies en què Vila-real tornarà a viure bolcada amb les seues festes patronals de setembre.
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