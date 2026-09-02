De 200.000 euros
Árees industrials de la Vall d’Uixó milloren el seu estat amb un nou contracte
El regidor d’Indústria, Jorge Garcia destaca que el consistori reforça el manteniment de les zones verdes, rotondes, marges i nous espais dels polígons per millorar la competitivitat i continuar atraient inversions
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha posat en marxa un nou contracte de manteniment integral de les àrees industrials de la ciutat amb una inversió de vora 200.000 euros per als pròxims quatre anys. L’objectiu és garantir el bon estat i la conservació dels polígons industrials, donar resposta a les necessitats de les empreses i continuar millorant la competitivitat dels espais on es concentra una part important de l’activitat econòmica del municipi.
El regidor d’Indústria, Jorge Garcia, ha explicat que aquesta actuació forma part de l’estratègia municipal per “millorar la competitivitat de les nostres àrees industrials i donar suport tant a les empreses que ja estan instal·lades com per continuar fent atractiu i competitiu el nostre espai industrial per a atraure noves inversions”.
El nou contracte permetrà actuar de manera continuada en les necessitats de manteniment que vagen sorgint als polígons, especialment en les zones verdes, la visibilitat de les rotondes, els marges i els nous espais que s’han anat incorporant a les àrees industrials de la ciutat.
Garcia ha destacat que aquesta planificació respon també al treball conjunt que l’Ajuntament manté amb les Entitats de Gestió i Modernització (EGM) dels polígons industrials. “Treballar colze a colze amb les empreses ens està permetent millorar en allò que no només considera necessari l’Ajuntament, sinó també en allò que les nostres empreses ens demanen i necessiten per poder treballar en millors condicions”, ha assenyalat.
Més de 7 milions d’euros d’inversió des de 2022
El regidor ha remarcat que els 200.000 euros del nou contracte “no són un treball aïllat ni un pedaç”, sinó que formen part d’una estratègia d’inversió sostinguda en les àrees industrials de la Vall d’Uixó.
En aquest sentit, ha recordat que des de la creació de les EGM, l’any 2022, l’Ajuntament ha destinat més de 7 milions d’euros a actuacions de millora en els polígons industrials de la ciutat.
“Continuem apostant pel nostre teixit industrial, pels nostres espais i per la competitivitat de les nostres empreses”, ha afirmat Garcia, qui ha defensat la necessitat de mantindre una inversió constant per garantir que les àrees industrials siguen espais preparats per al present i per al futur.
L’Ajuntament considera que disposar de polígons industrials ben mantinguts, segurs i amb bons serveis és també una ferramenta per atraure noves empreses i generar ocupació i oportunitats a la ciutat.
“Volem que les nostres àrees industrials siguen un punt de referència a la província de Castelló i a la Comunitat Valenciana, i que les empreses que ja estan ací puguen continuar creixent i que altres empreses troben en la Vall d’Uixó un lloc atractiu on invertir”, ha conclòs el regidor d’Indústria.
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