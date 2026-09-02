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Una inversió de 2.965.710 euros

L'antic convent de Sant Domènech de Sant Mateu s'obri al turisme després d'una profunda rehabilitació

L'actuació, impulsada a través del programa de Competitivitat i Dinamització del Patrimoni Històric, ha permès recuperar aquest espai emblemàtic per a un ús turístic, cultural i social

L'alcaldessa de Sant Mateu, Ana Besalduch, junt a la subdelegada del Govern, Antonia García i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu.

L'alcaldessa de Sant Mateu, Ana Besalduch, junt a la subdelegada del Govern, Antonia García i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Sant Mateu

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha visitat aquest dimarts Sant Mateu per a conèixer de primera mà el resultat de les obres de restauració d'un dels conjunts patrimonials més importants de la comarca: l'antic convent de Sant Domènech Aquesta actuació ha comptat amb una inversió de 2.965.710 euros procedents del programa estatal de Millora de la Competitivitat i Dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic.

El ministre ha sigut rebut per la subdelegada del Govern a la província, Antonia García, i per l'alcaldessa de Sant Mateu, Ana Besalduch, juntament amb la resta de la corporació municipal. Durant la visita institucional i davant una multitud de veïns, Hereu ha signat en el llibre d'honor de la ciutat i ha rebut un obsequi simbòlic: una botella d'oli elaborada amb les oliveres mil·lenàries de la varietat Farga propis del municipi.

L'antic convent de Sant Doménech és un element rellevant del passat medieval del Maestrat

L'antic convent de Sant Doménech és un element rellevant del passat medieval del Maestrat. / Mediterráneo

Els treballs de rehabilitació, adjudicats a l'empresa CyrespaArquitectónico S.L. , han tingut com a objectiu principal recuperar i posar en valor aquest espai d'alt valor històric per al seu ús turístic, cultural i social. El projecte s'ha executat incorporant estrictes criteris de sostenibilitat, accessibilitat i millora de l'experiència del visitant.L'antic convent de Sant Doménech és un element rellevant del passat medieval del Maestrat, vinculats a l'Orde de Montesa, inscrits com a Béns de Rellevància Local i amb la seua declaració incoada com a Bé d’Interès Cultural amb categoria de lloc històric. L'actuació genera múltiples efectes previstos: la recuperació patrimonial, l'ampliació de l'oferta turística i cultural, la museïtzació i interpretació, la millora d'accessibilitat i el reforç de l'activitat econòmica vinculada a la restauració, l'allotjament i els serveis de guies, impulsant així la cohesió territorial.

Més de 45 milions d'euros invertits a la província de Castelló

Hereu ha posat en relleu el compromís ferm del Govern d'Espanya amb el desenvolupament i la diversificació turística de les comarques castellonenques. Des de l'any 2021, l'Executiu central ha invertit un total de 45,86 milions d'euros a través de dues grans línies fonamentals:

Programa de Millora de la Competitivitat i Dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic: 21,22 milions d'euros repartits en nou municipis beneficiaris :Sogorb, Sant Mateu, Xèrica, Culla, la Vall d'Uixó, Cervera del Maestrat, Almassora, Nules i Onda.

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