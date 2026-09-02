Una inversió de 2.965.710 euros
L'antic convent de Sant Domènech de Sant Mateu s'obri al turisme després d'una profunda rehabilitació
L'actuació, impulsada a través del programa de Competitivitat i Dinamització del Patrimoni Històric, ha permès recuperar aquest espai emblemàtic per a un ús turístic, cultural i social
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha visitat aquest dimarts Sant Mateu per a conèixer de primera mà el resultat de les obres de restauració d'un dels conjunts patrimonials més importants de la comarca: l'antic convent de Sant Domènech Aquesta actuació ha comptat amb una inversió de 2.965.710 euros procedents del programa estatal de Millora de la Competitivitat i Dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic.
El ministre ha sigut rebut per la subdelegada del Govern a la província, Antonia García, i per l'alcaldessa de Sant Mateu, Ana Besalduch, juntament amb la resta de la corporació municipal. Durant la visita institucional i davant una multitud de veïns, Hereu ha signat en el llibre d'honor de la ciutat i ha rebut un obsequi simbòlic: una botella d'oli elaborada amb les oliveres mil·lenàries de la varietat Farga propis del municipi.
Els treballs de rehabilitació, adjudicats a l'empresa CyrespaArquitectónico S.L. , han tingut com a objectiu principal recuperar i posar en valor aquest espai d'alt valor històric per al seu ús turístic, cultural i social. El projecte s'ha executat incorporant estrictes criteris de sostenibilitat, accessibilitat i millora de l'experiència del visitant.L'antic convent de Sant Doménech és un element rellevant del passat medieval del Maestrat, vinculats a l'Orde de Montesa, inscrits com a Béns de Rellevància Local i amb la seua declaració incoada com a Bé d’Interès Cultural amb categoria de lloc històric. L'actuació genera múltiples efectes previstos: la recuperació patrimonial, l'ampliació de l'oferta turística i cultural, la museïtzació i interpretació, la millora d'accessibilitat i el reforç de l'activitat econòmica vinculada a la restauració, l'allotjament i els serveis de guies, impulsant així la cohesió territorial.
Més de 45 milions d'euros invertits a la província de Castelló
Hereu ha posat en relleu el compromís ferm del Govern d'Espanya amb el desenvolupament i la diversificació turística de les comarques castellonenques. Des de l'any 2021, l'Executiu central ha invertit un total de 45,86 milions d'euros a través de dues grans línies fonamentals:
Programa de Millora de la Competitivitat i Dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic: 21,22 milions d'euros repartits en nou municipis beneficiaris :Sogorb, Sant Mateu, Xèrica, Culla, la Vall d'Uixó, Cervera del Maestrat, Almassora, Nules i Onda.
Plans de Sostenibilitat Turística en Destí: 24,64 milions d'euros destinats a huit municipis i quatre entitats supramunicipals Alcalà de Xivert-Alcossebre, Orpesa, Morella, Castelló, Benicàssim, la Vall d'Uixó, Vinaròs, Montanejos, Patronat Provincial de Turisme Costa Azahar, Mancomunitat Espadà Millars, Mancomunitat Alt Maestrat i Associació Intermunicipal Municipis de Penyagolosa.
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