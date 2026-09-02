Molt esperades pel veïnat
Mascarell celebra les seues festes patronals amb una variada programació
Amb el Dia dedicat a la Divina Pastora finalitzaran les festes
Mascarell es troba aquests dies celebrant les seues festes patronals en honor a la Nostra Senyora dels Àngels, Sant Agustí, Sant Ramon i a la Divina Pastora, uns festejos molt esperats pel veïnat que cada any celebren amb molt d’entusiasme.
Així doncs, la població de Mascarell compta aquests dies amb una variada programació d’actes enfocada a tots els públics. De manera que, a més dels tradicionals actes religiosos dedicats als patrons, com ara la missa i processó en honor a Sant Agustí que va tindre lloc divendres i que va comptar amb la presència de la Reina de la Vila, Candela Lucas Peirats; i les dames de la vila Gema Parra, Nadia Garzón i Miriam Flich; de l’alcalde de Nules, David García; l’alcalde de Mascarell, Álex Barrios; del regidor de Mascarell, Guillermo Latorre; i de la resta de regidors i regidores de l’Ajuntament de Nules, una jornada que va servir també per homenatjar a Mossen Manuel Blasco, molt lligat a la població de Mascarell i al que s’ha dedicat la placeta on es troba l’entrada a l’església.
També s’han desenvolupat actes taurins amb l’exhibició de bous, bous embolats i vaques. De fet, demà dimecres es tancarà la programació taurina amb una vesprada de vaques de la ramaderia Sergio Rua, i bou embolat de la mateixa ramaderia.
Així mateix, els actes populars i que congreguen a un gran número de veïnat han protagonitzat també la programació amb sopars de pa i porta, esmorzars populars, o els concursos de paelles i truita de creïlla, destacant la tradicional subasta popular.
Per altra banda, els més menuts han pogut gaudir de jocs populars, d’un espectacle de transhumància, de la festa de la bromera i parc aquàtic, o de diferents parcs infantils. També les persones majors de Mascarell han participat del tradicional dinar de jubilats al saló multifuncional que es va celebrar ahir dilluns.
Amb tot, també ha hagut actuacions musicals amb el concert de la banda Triband, el tardeo flamenc amb Alhaire Flamenquito & Rumba Pop, l’actuació del Dúo Saturdaynight i DJs; cine amb la projecció “Recuerdos de Mascarell”; o concurs de disfresses.
La programació finalitzarà aquest cap de setmana amb la missa i processó en honor a la Divina Pastora.
Davant açò, el regidor de Mascarell, Guillermo Latorre, ha assenyalat que “s’ha fet un gran esforç i un gran treball per a que el veïnat de Mascarell puga gaudir de d’aquest festejos, que estan sent tot un èxit de participació”.
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