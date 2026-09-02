Iniciativa municipal
La novetat que estrena Vila-real en plena plaça Major: aigua filtrada gratis i ben fresca
La instal·lació permet omplir botelles reutilitzables i és la primera de les quatre previstes al municipi
Vila-real compta des d’aquest dimecres amb un nou punt on veïns, veïnes i visitants poden accedir gratuïtament a aigua potable refrigerada. L’Ajuntament de Vila-real i Facsa han posat en funcionament a la plaça Major la primera font d’aquestes característiques de la ciutat, coincidint amb l’inici de les festes patronals de la Mare de Déu de Gràcia.
La nova instal·lació permetrà disposar d’aigua fresca, amb una temperatura d’entre 6 i 10 graus, en un dels espais amb major afluència durant els pròxims dies. La font està dissenyada específicament per al reompliment d’envasos reutilitzables i no per beure directament del sortidor. Per a aquest ús, la ciutadania disposa de la font convencional situada a les proximitats. La iniciativa facilita l’accés a l’aigua de l’aixeta en els espais públics, especialment durant els mesos de més calor, i fomenta al mateix temps l’ús de botelles reutilitzables i la reducció dels envasos de plàstic d’un sol ús.
La font ha sigut presentada amb la presència del regidor de Territori, Emilio Obiol; la regidora de Festes, Miriam Caravaca; la reina de les festes, Berta Beteta, i la seua cort; el cap de zona de Facsa, Rafael Ferrer, i el cap de servei de la concessionària de l’aigua, Isaac Durá.
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Les característiques tècniques de la instal·lació i el seu sistema de refrigeració requereixen un protocol sanitari específic per garantir la qualitat i seguretat de l’aigua. Abans de la posada en funcionament s’han realitzat les proves i controls establits i, una vegada en servei, es mantindran anàlisis periòdiques per comprovar que es mantenen els paràmetres de qualitat exigits.
Les previsions
Aquesta és la primera de les quatre fonts refrigerades previstes a Vila-real. Pròximament, el servei s’ampliarà amb tres nous punts al paratge del Termet, la plaça del Centre de Congressos i la zona enjardinada de la Ciutat Esportiva Municipal (CEM). Així, la xarxa acostarà progressivament l’aigua refrigerada i filtrada a espais ciutadans, esportius i d’oci amb una elevada afluència. Les quatre fonts se sumaran a les 73 fonts públiques d’aigua potable que ja estan distribuïdes per diferents zones del municipi.
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El cap de zona de Facsa, Rafael Ferrer, ha destacat el caràcter sostenible de la iniciativa i ha assenyalat que aquestes instal·lacions estan pensades per facilitar el reompliment d’envasos reutilitzables i reduir el consum de recipients d’un sol ús.
Per la seua part, el regidor de Territori, Emilio M. Obiol, ha agraït a Facsa la seua aposta per aquesta iniciativa i les facilitats oferides per fer possible la instal·lació dels dispositius. Obiol ha remarcat la importància d’oferir serveis útils i accessibles a la ciutadania, especialment en espais tan transitats com la plaça Major.
La posada en funcionament d’aquesta primera font reforça l’aposta de l’Ajuntament i Facsa per apropar l’aigua de l’aixeta al dia a dia de la ciutat, no només a les llars, sinó també a places, zones esportives i espais d’oci.
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