El PP de Vila-real reclama fórmules per a agilitzar el pagament a proveïdors
El portaveu dels populars, Adrián Casabó, assegura que a les portes de les festes de la Mare de Déu de Gràcia hi ha empreses, autònoms i associacions amb cobraments pendents
El Partit Popular de Vila-real ha lamentat que “el caos en la gestió del govern de Benlloch provoca que molts autònoms, empreses i associacions, proveïdors habituals de les festes patronals, hagen hagut d'esperar quasi dos anys per a cobrar pels treballs realitzats en les festes de 2024.
Així ho ha assenyalat el portaveu del PP, Adrián Casabó, qui ha recordat que en aquest mes d'agost s'ha aprovat una relació de despeses per import de quasi mig milió d'euros corresponents a treballs realitzats amb motiu de les festes patronals de 2024 i 2025. “Hi ha autònoms, empreses i entitats vinculades al món de la festa que cobraran ara per serveis prestats fa dos anys. És una situació que resulta lamentable i irresponsable”, ha apuntat.
Capacitat de gestió
“El govern de PSOE i Compromís ha demostrat una nul·la capacitat per a gestionar amb responsabilitat els comptes municipals i el seu caos en la gestió està tenint conseqüències directes sobre autònoms i empreses locals. És inadmissible que proveïdors que han complit amb els seus treballs hagen d'esperar dos anys per a cobrar, posant en risc la viabilitat del seu negoci”, ha indicat el líder del PP.
Per a Casabó, “Vila-real mereix un govern que tinga un projecte real per a la ciutat i que mantinga baix control la gestió dels comptes municipals”. En aquest sentit, ha defensat que “aquesta situació només pot solucionar-se amb un govern que gestione amb planificació i responsabilitat els recursos de tots els vila-realencs”.
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