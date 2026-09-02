Junta Local de Seguretat
Vila-real incorpora la Policia Local al sistema VioGén-2 per a protegir les víctimes de violència masclista
La Policia Nacional i el cos local estrenen un nou protocol de coordinació que permetrà compartir informació i repartir el seguiment dels casos
La reunió també ha servit per coordinar el dispositiu especial de seguretat de les festes de la Mare de Déu de Gràci, que arranquen divendres
Vila-real reforçarà la protecció i el seguiment de les víctimes de violència de gènere amb la incorporació operativa de la Policia Local al sistema VioGén-2. La Junta Local de Seguretat celebrada aquest dimecres ha aprovat per unanimitat un nou protocol de col·laboració i coordinació entre la Comissaria de la Policia Nacional i la Policia Local de Vila-real, que actualitza el model d’actuació davant els casos de violència masclista.
El nou document permetrà una coordinació més estreta entre els dos cossos policials, així com compartir la informació necessària per garantir el seguiment de les víctimes i evitar duplicitats en les actuacions. El protocol adapta els procediments locals al sistema VioGén-2 i a les instruccions i normativa més recents en aquesta matèria.
L’objectiu és millorar l’eficàcia de la protecció de les víctimes, garantir el compliment de les mesures judicials i aprofitar de manera més eficient els recursos policials disponibles. Per això, el document concreta les funcions que correspondran a cadascun dels cossos i els procediments que s’hauran de seguir en les diferents fases de cada cas.
La Policia Nacional continuarà assumint la coordinació general del sistema, així com la valoració inicial del risc, la investigació dels possibles delictes i les funcions pròpies de Policia Judicial.
Més protecció
La principal novetat afecta la Policia Local, que podrà assumir la protecció i el seguiment dels casos que li siguen assignats, sempre en funció de la seua capacitat operativa, els recursos disponibles i la formació específica dels agents.
La incorporació de la Policia Local a VioGén-2 facilitarà que els agents municipals tinguen accés a la informació necessària per realitzar aquest seguiment i permetrà una actuació coordinada amb la Policia Nacional davant l’evolució del risc de cada víctima.
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El protocol mantindrà la seua vigència mentre no es produïsquen modificacions normatives o noves instruccions que obliguen a adaptar-lo.
La mesura ha sigut aprovada durant la Junta Local de Seguretat presidida per la subdelegada del Govern a Castelló, Antonia García Valls, i l’alcalde de Vila-real, José Benlloch, en una reunió en la qual també han participat responsables municipals i comandaments de la Policia Nacional, Policia Local, Guàrdia Civil i la Unitat Adscrita de la Policia Nacional a la Generalitat.
340 efectius locals per a les festes
La reunió també ha servit per coordinar el dispositiu especial de seguretat de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. La Policia Local mobilitzarà més de 340 efectius durant les celebracions, amb especial vigilància als punts que concentren una major afluència de persones, com la plaça Major, el recinte de la marxa i el recinte taurí.
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Durant les nits amb més activitat, especialment divendres i dissabtes, hi haurà sis patrulles policials al carrer. La planificació té en compte, a més, les 582 penyes registrades actualment per la Policia Local.
La coordinació inclourà també la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Unitat Adscrita de la Policia Nacional a la Generalitat, que estaran disponibles per respondre a les necessitats que puguen sorgir durant els festejos.
La ciutat comptarà amb 32 escenaris per a actuacions i s’ha dividit en quatre zones operatives amb l’objectiu de facilitar una resposta ràpida dels serveis d’emergència davant qualsevol incidència.
En matèria de pirotècnia, s’ha acordat també informar la Guàrdia Civil dels artificis que s’utilitzen en actuacions musicals perquè puguen ser revisats i complisquen els requisits de seguretat.
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