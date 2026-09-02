Celebracions patronals
Vila-real es llança pels llibrets de festes: més de 5.000 repartits en unes hores
El Gran Casino obri les portes per distribuir els 9.000 exemplars del programa de la Mare de Déu de Gràcia, mentre les penyes preparen els cadafals per als actes taurins
Vila-real ja respira ambient de festa. El Gran Casino ha obert aquest dimecres les portes per a iniciar el tradicional repartiment dels llibrets amb la programació de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, una de les cites més esperades en els dies previs a l'inici oficial dels festejos en honor a la patrona.
La reina de les festes del 2026, Berta Beteta, i les dames de la seua cort d'honor són les encarregades de distribuir els exemplars entre els veïns que s'acosten fins a l'emblemàtic edifici del carrer Major Sant Jaume. L'expectació ha tornat a ser elevada i, al llarg del matí, ja s'han repartit més de 5.000 dels 9.000 llibrets editats enguany.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
Com ja és tradició, els més impacients no han volgut esperar a l'obertura de les portes. Des de ben prompte, fins i tot unes dos hores abans de començar el repartiment, ja hi havia veïns esperant i generant una cua ha anat creixent fins a arribar a la plaça de la Vila.
Entre els primers a acudir hi havia sobretot persones majors, fidels a una tradició que els permet ser els primers a conéixer amb detall les activitats que conformen el programa oficial. Actes taurins, concerts, activitats de penyes, propostes culturals, religioses i infantils formen part d'uns dies que tornaran a convertir els carrers de Vila-real en el principal punt de trobada del veïnat.
El repartiment dels llibrets és, any rere any, un dels senyals inequívocs que anuncien la proximitat de les festes, alhora que permet als vila-realencs començar a planificar una agenda marcada per una intensa successió d'actes. Un repartiment que també continuarà demà dijous, en horari de 10.00 a 13.00 i de 16 a 17.30 hores.
Muntatge dels cadafals
La jornada d'aquest dimecres també està marcada per un altre dels preparatius més visibles de les festes: el muntatge dels cadafals de les penyes. Al llarg del dia s'estan instal·lant al voltant de 40 estructures al recinte de la vila, que es convertiran durant els festejos en punts privilegiats per seguir la programació taurina.
Les penyes ultimen així els seus espais per gaudir dels diferents actes previstos en honor a la Mare de Déu de Gràcia, entre els quals figuren el 'correbou de bous braus, els tradicionals bous al carrer i el concurs de ramaderies inclòs en la programació d'esta edició. A més dels cadafals per als penyistes, l'Ajuntament també en posa uns altres dos, totalment adaptats perquè les persones amb mobilitat reduïda puguen gaudir dels festejos taurins.
Amb els llibrets ja en mans de milers de veïns i els cadafals prenent forma, Vila-real entra de ple en el compte arrere per a les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
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