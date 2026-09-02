19 de setembre
Vilafamés juga per la vida: jornada solidaria de futbol contra la leucèmia
La localitat acollirá partits, dinar popular y música amb el lema 'Quan juguem junts, guanyem tots'
El pròxim 19 de setembre, el futbol s'uneix per una causa fonamental: la lluita contra la leucèmia. El Club de Futbol Villafamés i l'Ajuntament de Vilafamés col·laboren amb l'Associació contra la Leucèmia de Castelló en una jornada en la qual prevaldrà la solidaritat i la recaptació de fons que es destinaran íntegrament a la fundació Josep Carreras i la seua tasca contra el càncer.
El dissabte estarà replet de partits en els quals la participació és oberta. De fet, s'organitzaran diversos partits en els quals participaran antics jugadors del club de futbol, amb l'especial participació de Miguel Ángel Mesa, qui fora ex entrenador del club local i al seu torn fundador d'ASOLECAS.
El camp municipal l'Estepar acollirà la jornada esportiva i solidària en la qual, a més de diversos partits, també hi haurà dinar popular i un tardeo musical que propiciarà una major recaptació. Les inscripcions tant per als partits com per al menjar s'han obert, sent 5 euros el pagament per jugar i 20 euros per assistir al dinar. Les inscripcions han de formalitzar-se en l'enllaç vilafamesjuegaporlavida.asolecas.org.
Amb el lema 'Quan juguem junts, guanyem tots', Vilafamés mostra la versió més solidària de la societat i el compromís del municipi amb causes socials de gran importància com la lluita contra el càncer.
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