Jornades gastronòmiques
Vila-real cuina una nova edició de Mengem a Vila-real amb concurs i degustació popular d'olla de Plana
Els restaurants de la ciutat poden inscriure’s fins al 18 de setembre per participar en la 17a edició de les jornades
El 19 d’octubre se celebrarà el ‘showcooking’ de cuina en viu i el Concurs d’Olla de la Plana Memorial Pasqual Batalla
Vila-real ja prepara una nova edició de les Jornades Gastronòmiques Mengem a Vila-real, Olla de la Plana, que enguany arriben a la 17a edició i tornaran a convertir la cuina local en protagonista durant el mes de novembre.
El Comité Organitzador ha celebrat una primera reunió de treball per a començar a concretar els detalls de l’edició de 2026, en la qual han participat representants de l’Associació d’Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi), de l’Associació Gastronòmica de Vila-real i el regidor de Comerç, Mercats i Hostaleria, Xus Madrigal.
Madrigal destaca que aquestes jornades «són ja una cita consolidada del nostre calendari i una oportunitat per reivindicar la qualitat i la creativitat de l’hostaleria local, Es tracta d'una inciativa amb la qual es demostra que la cuina tradicional pot continuar creixent de la mà dels restaurants de Vila-real.
«Aquestes jornades són ja una cita consolidada del nostre calendari i una oportunitat per reivindicar la qualitat i la creativitat de l’hostaleria local. Es tracta d'una iniciativa amb la qual es demostra que la cuina tradicional pot continuar creixent de la mà dels restaurants de Vila-real"
A més, el regidor anima els establiments hostalers de la ciutat a sumar-se a la nova convocatòria, amb la voluntat de convertir la gastronomia en un atractiu més de Vila-real, tant per al públic local com per als visitants.
Inscripcions obertes fins al 18 de setembre
Els restaurants interessats a participar en les XVII Jornades Gastronòmiques poden presentar la seua sol·licitud fins al 18 de setembre de 2026. La inscripció es pot formalitzar a través del formulari disponible en el web d’Ashiovi, on també es poden consultar les bases de participació. Els establiments poden igualment dirigir-se a l’Agència de Desenvolupament Local, situada a l’edifici de l’antiga Cambra Agrària, a l’avinguda de la Murà, 28.
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La programació tindrà com a preludi dues cites centrades en l’olla de la Plana. El pròxim 19 d’octubre, Vila-real acollirà el showcooking Cuina en viu, que reunirà al Teatre Tagoba destacats noms de la gastronomia nacional. El cartell complet dels cuiners participants es donarà a conéixer el 13 d’octubre.
La jornada continuarà a la vesprada a la plaça de la Vila amb el Concurs d’Olla de la Plana Memorial Pasqual Batalla, una de les cites més esperades de la programació gastronòmica. El certamen premiarà les millors elaboracions i comptarà amb quatre premis en metàl·lic.
I, com a colofó, el públic podrà participar en la tradicional degustació popular d’olla de la Plana, la qual permetrà tornar a posar en valor un dels plats més arrelats a la cultura gastronòmica de Vila-real i de la comarca.
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