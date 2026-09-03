L'estrena es preveu per a octubre
Més confort a l’Auditori de Vila-real: així avança l'esperada renovació de les butaques després de tres dècades d'ús
L’Ajuntament inverteix prop de 58.000 euros a renovar els 544 seients d’un equipament cultural inaugurat l’any 1995
Vila-real ha activat el compte enrere perquè els usuaris de l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner puguen estrenar, previsiblement durant el mes d’octubre, unes butaques renovades i més còmodes. Els treballs per substituir l’escuma i l’entapissat dels seients ja estan en marxa després de prop de tres dècades d’ús ininterromput. De fet, es tracta de les mateixes butaques amb què es va inaugurar l’equipament cultural l’any 1995, encara que l’actuació mantindrà la seua estructura original.
Els tècnics treballen aquests dies a l’interior de l’Auditori en una intervenció adjudicada a l’empresa Ascender per un import de 57.922 euros. En total es renovaran 544 seients i respatllers, corresponents a les 412 butaques de platea i les 132 de l’amfiteatre.
Vila-real adjudica la renovació de les butaques de l’Auditori i fixa quan tornarà a obrir amb nova imatge
L’actuació dona resposta així al desgast acumulat després de tres dècades d’intensa activitat d’un dels principals espais culturals de Vila-real, escenari al llarg de l’any de representacions teatrals, concerts, festivals i altres propostes.
Actuació necessària
La vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maria Fajardo, valora l’inici de les obres com «una molt bona notícia per a la cultura i també per al públic que gaudeix durant tot l’any de l’Auditori Municipal». «Sabíem que la renovació de l’entapissat era una actuació necessària i molt demandada i, una vegada completat tot el procediment administratiu, ja podem veure com aquesta millora és una realitat», assenyala.
Durant les últimes setmanes s’han executat els treballs previs i s’han preparat els materials perquè la intervenció puga avançar ara de manera continuada. La previsió de l’Ajuntament és completar la renovació durant les pròximes setmanes i que l’Auditori puga reobrir al públic durant el mes d’octubre. «Estem treballant perquè puga tornar a obrir les portes amb el pati de butaques completament renovat i iniciar la programació d’octubre en les millors condicions», explica Fajardo.
El primer espectacle programat després de la intervenció és l’obra Dos Capacitados, que al matí estarà dirigida a l’alumnat de la ciutat i que a la vesprada podrà veure-la el públic en general. Eixe mateix cap de setmana, l’Auditori acollirà també l’homenatge a les parelles de Vila-real que enguany celebren 50 anys de matrimoni.
Espai referent
La renovació permetrà, segons la responsable de Cultura, «millorar notablement el confort del públic i també la imatge d’un equipament que és un referent de la vida cultural de Vila-real». Fajardo recorda que es tracta d’un espai amb molts anys de servei a la ciutat i considera necessari que les instal·lacions estiguen «a l’altura de la programació, dels professionals i dels espectadors» que passen per l’Auditori.
A més, l’Ajuntament aprofita aquest període de tancament per executar altres actuacions de posada a punt. Entre les millores previstes figuren reparacions i actualitzacions en el teló, la microfonia, les lluminàries, la sala de gravació i els banys. «Volem aprofitar al màxim aquest període perquè, quan l'Auditori torne a obrir, ho faça en les millors condicions possibles», conclou Fajardo, que aprofita per a agrair "la comprensió de la ciutadania" durant el tancament.
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