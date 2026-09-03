Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva tiendaLa VueltaDestinos aeropuerto CastellónDetenido en BenicarlóPrograma fiestas Vila-real
instagramlinkedin

Infraestructures municipals

Vilafamés reubica la Policia Local i els Serveis Socials per a millorar l'accessibilitat

Les noves dependències estan en un baix municipal de la plaça Germanes Mas, davant del consultori mèdic

La Policia local i els Serveis Socials estrenen seu a la plaça Germanes Mas, davant del consultori mèdic.

La Policia local i els Serveis Socials estrenen seu a la plaça Germanes Mas, davant del consultori mèdic. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Vila-real

L'Ajuntament de Vilafamés ha reubicat en unes noves dependències municipals tant els Serveis Socials de la Mancomunitat Plana Alta com les oficines de la Policia Local, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i facilitar l'atenció al veïnat.

Els dos serveis passen a prestar-se en un baix de propietat municipal situat a la plaça Germanes Mas, en la costera d'eixida de la plaça i davant del consultori mèdic. L'espai ha sigut condicionat per a facilitar el treball dels professionals i oferir una atenció més còmoda i accessible als usuaris.

Fins ara, les dependències de la Policia Local es trobaven a la plaça de l'Ajuntament, en ple nucli històric-artístic, mentre que Serveis Socials ocupava la primera planta de l'edifici de la biblioteca, un espai que presentava dificultats d'accessibilitat.

Més aparcament

El trasllat a la plaça Germanes Mas permet, a més, disposar de més places d'aparcament en l'entorn i elimina les barreres d'accés, ja que les noves oficines estan situades en una planta baixa adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

Noticias relacionadas y más

La intenció del consistori és, a més, ampliar progressivament els serveis que es presten en aquestes dependències. Entre les possibilitats que s'estudien figura incorporar tràmits de registre i facilitar cites amb personal tècnic municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las tascas de Castelló, en el punto de mira. Escritos a la Fiscalía y al Síndic de Greuges reabren la polémica de la ZAS
  2. Inverosímil: Dos coches se incendian en Vila-real al mismo tiempo en carreteras distintas
  3. El aeropuerto de Castellón estira la temporada con 51.000 plazas en septiembre: todos los destinos para volar desde 15 euros
  4. Pelea a puñetazos entre raberos por sacar a uno de los 'bous embolats' en l'Alcora
  5. Alarma en un pueblo de Castellón: hallan un bidón de gasolina lleno en una zona forestal
  6. Castelló arropa a Ceuta en una plaza Mayor tomada por banderas de España y gritos contra Sánchez
  7. Ni excursiones ni piscina... los profesores plantean boicot a las actividades complementarias en Castellón
  8. Camino hacia las urnas: el PSPV de Castellón rearma liderazgos en los grandes municipios de la provincia

La Policía Local requisa más de 400 objetos durante el dispositivo especial contra la venta ambulante ilegal en las playas de Castelló

La Policía Local requisa más de 400 objetos durante el dispositivo especial contra la venta ambulante ilegal en las playas de Castelló

Vilafamés reubica la Policia Local i els Serveis Socials per a millorar l'accessibilitat

Vilafamés reubica la Policia Local i els Serveis Socials per a millorar l'accessibilitat

Salones vinculados a la salud y la tecnología protagonizan la actividad de Fira de Barcelona hasta final de año

Salones vinculados a la salud y la tecnología protagonizan la actividad de Fira de Barcelona hasta final de año

Los grandes éxitos de Mecano toman este sábado la Plaza Mayor de Castelló

Los grandes éxitos de Mecano toman este sábado la Plaza Mayor de Castelló

Presentan cuatro recursos contra la nulidad de la licencia del hotel de El Algarrobico

Presentan cuatro recursos contra la nulidad de la licencia del hotel de El Algarrobico

Esto es lo que costará cada mascletà de las Fiestas de la Magdalena 2027

Esto es lo que costará cada mascletà de las Fiestas de la Magdalena 2027

Onda recibe 49.000 euros para reforzar la lucha contra la violencia de género

Onda recibe 49.000 euros para reforzar la lucha contra la violencia de género

Estos son los galardonados con los Premios Ciutat de Castelló 2026

Estos son los galardonados con los Premios Ciutat de Castelló 2026
Tracking Pixel Contents