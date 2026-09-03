Infraestructures municipals
Vilafamés reubica la Policia Local i els Serveis Socials per a millorar l'accessibilitat
Les noves dependències estan en un baix municipal de la plaça Germanes Mas, davant del consultori mèdic
L'Ajuntament de Vilafamés ha reubicat en unes noves dependències municipals tant els Serveis Socials de la Mancomunitat Plana Alta com les oficines de la Policia Local, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i facilitar l'atenció al veïnat.
Els dos serveis passen a prestar-se en un baix de propietat municipal situat a la plaça Germanes Mas, en la costera d'eixida de la plaça i davant del consultori mèdic. L'espai ha sigut condicionat per a facilitar el treball dels professionals i oferir una atenció més còmoda i accessible als usuaris.
Fins ara, les dependències de la Policia Local es trobaven a la plaça de l'Ajuntament, en ple nucli històric-artístic, mentre que Serveis Socials ocupava la primera planta de l'edifici de la biblioteca, un espai que presentava dificultats d'accessibilitat.
Més aparcament
El trasllat a la plaça Germanes Mas permet, a més, disposar de més places d'aparcament en l'entorn i elimina les barreres d'accés, ja que les noves oficines estan situades en una planta baixa adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
La intenció del consistori és, a més, ampliar progressivament els serveis que es presten en aquestes dependències. Entre les possibilitats que s'estudien figura incorporar tràmits de registre i facilitar cites amb personal tècnic municipal.
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