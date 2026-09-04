Emoció i fervor
De l’ermita al cor de la ciutat: Vila-real rep la seua patrona, la Mare de Déu de Gràcia, en la tradicional 'baixà'
La Moreneta vila-realenca ja és a l'església arxiprestal després l'emotiva recepció que li dedica la ciutat davant el convent dels Pares Carmelites
Hi ha un moment que, cada setembre, marca de manera inequívoca que Vila-real ja està immersa en les seues festes grans: la baixà i l’arribada de la Mare de Déu de Gràcia a la ciutat. Una estampa carregada de devoció, tradició i sentiment col·lectiu que torna a reunir centenars de vila-realencs al voltant de la seua patrona. La particular Moreneta vila-realenca ha abandonat este divendres la tranquil·litat de la seua ermita del Termet per instal·lar-se durant els pròxims dies al cor de la ciutat, a l’església arxiprestal Sant Jaume, convertida en epicentre dels principals actes religiosos de les celebracions.
Poc més de tres quilòmetres separen l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia de l’arxiprestal, però el trajecte té per als vila-realencs una significació que va molt més enllà de la distància. Els portadors han carregat a muscles la peanya amb la imatge de la patrona durant un recorregut en què no han faltat les mostres d’afecte i devoció. Ha estat el segon gran acte de la primera jornada festiva, després de la popular Crida protagonitzada pel Chef Bosquet i el lliurament de la Clau de la Festa.
Abans d’iniciar el camí cap al nucli urbà, la Mare de Déu ha sigut preparada amb cura per les integrants de l’Associació de Filles de Maria del Rosari, una entitat estretament vinculada a la patrona i que torna a exercir un paper protagonista en estos dies. Elles són també les encarregades de confeccionar el tapís sobre el qual, ja a l’interior de l’arxiprestal, es depositen les flors de la tradicional ofrena.
Una recepció carregada de simbolisme
Un dels moments més emotius de la jornada s’ha viscut a l’arribada de la imatge al nucli urbà. Davant del convent dels Pares Carmelites, Vila-real ha rebut oficialment la seua patrona amb la presència de representants municipals, festius i religiosos i de nombrosos veïns que no han volgut perdre’s una de les estampes més esperades del primer dia de festes.
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La recepció ha estat encapçalada per l’alcalde, José Benlloch; la reina de les festes de 2026, Berta Beteta, i el rector de l’església arxiprestal, Javier Aparici. Enguany s’ha sumat també, entre altres representants institucionals, la subdelegada del Govern a Castelló, Antonia García Valls.
La tradicional solta de coloms i l’encesa d’una traca han anunciat que la Mare de Déu de Gràcia ja era de nou a Vila-real. A partir d’aquest moment, la comitiva ha acompanyat la imatge pels carrers fins a l’església major, on es queda fins que torne a la seua ermita el diumenge, 13 de setembre. En el trajecte no ha faltat la presència de les entitats religioses de Vila-real i, com és habitual, els quatre gegants de la ciutat: Pasqualet, Marigracieta, Pinella i Jaumet.
L’ofrena estrena recorregut
La presència de la patrona a l’arxiprestal cobra especial protagonisme també amb l’ofrena de flors que organitza la Comissió de Penyes i que enguany ha estrenat novetats en el seu desenvolupament. I és que l'acte estrena format i recorregut, amb eixida des de la plaça Major i arribada al primer temple local. A la comitiva floral se sumen no només les penyes, sinó també entitats socials, religioses i culturals de Vila-real, així com veïns i veïnes a títol particular, en una demostració de participació que transcendeix l’àmbit estrictament fester.
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D'aquesta manera, les flors depositades pels participants han anat conformant el tapís elaborat per les rosarieres, completant així una altra de les imatges més representatives d’aquests dies.
Amb la Mare de Déu de Gràcia ja al centre de Vila-real, la festa adquireix també la seua dimensió més íntima i tradicional. I per a retre-li honor, no falten tampoc al llarg de la setmana festiva la tradicional novena, la missa major i la processó de diumenge pels carrers del centre de la ciutat i les serenates que se li dediquen i en les quals es fonen el fervor, la poesia i la música.
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