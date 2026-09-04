Inici de curs
Nova edició de la Universitat Popular de la Vall d'Uixó: més de 40 activitats programades
El regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués destaca que la Universitat Popular "és un espai de trobada i convivència entre persones de diferents edats i cultures"
La Universitat Popular de la Vall d’Uixó inicia un nou curs amb una oferta renovada de tallers i activitats dirigides a persones majors de 16 anys. La preinscripció es podrà realitzar del 9 al 15 de setembre al Centre Social Les Llimeres, d’11.00 a 14.00 hores.
El regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués, ha destacat que "la Universitat Popular és molt més que una oferta de cursos: és un espai de trobada, de participació i de convivència entre persones de diferents edats, cultures i experiències". En aquest sentit, ha remarcat el seu "efecte comunitari i intergeneracional" i la capacitat d’aquest projecte per "no deixar a ningú enrere i afavorir l’aprenentatge al llarg de tota la vida".
Durant el curs passat, la Universitat Popular va assolir 1.250 persones participants, 400 més que l’any anterior. La programació va incloure noves propostes com pensament filosòfic, guitarra, dolçaina i tabal, junt amb activitats ja consolidades.
Per a aquest curs, l’oferta s’organitza en quatre grans àmbits: Aprenentatge i Formació, Art i Creació, Benestar i Cura, i Ball i Música. Entre les novetats destaquen les activitats dirigides a les famílies, els tallers relacionats amb la criança i les relacions personals, cursos de nutrició i benestar físic i activitats de prevenció d’accidents en la llar per a persones majors.
"Volem que la Universitat Popular continue sent un projecte obert a tota la ciutadania i que cada persona puga trobar un espai on aprendre, relacionar-se i desenvolupar les seues inquietuds", ha assenyalat Marqués.
La preinscripció serà del 9 al 15 de setembre al Centre Social Les Llimeres. El sorteig de places es realitzarà el 16 de setembre a les 11.00 hores i les llistes es publicaran el 23 de setembre.
La programació es desenvolupa en coordinació amb el Centre de Formació de Persones Adultes Jordi de Sant Jordi (EPA), que oferirà cursos per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària, accés a cicles formatius i universitat, així com formació en valencià, castellà per a persones estrangeres, anglés, competència digital, educació emocional i memòria.
La directora de l’EPA, Azucena Badenes, ha assenyalat que "la nostra proposta formativa pretén completar l’oferta de la Universitat Popular" i ha destacat especialment la formació digital, amb cursos pensats per donar resposta a les necessitats quotidianes de la ciutadania.
La matrícula de l’EPA començarà el 7 de setembre i estarà oberta fins al 30 de novembre.
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