Celebracions patronals
Vila-real ja està de festa: Chef Bosquet protagonitza la Crida per a la Mare de Déu de Gràcia
El popular creador gastronòmic Roberto Bosquet reivindica la seua vinculació festera «de tota la vida» i convida el veïnat a gaudir dels 10 dies de festejos per la 'moreneta' vila-realenca
Vila-real ja està de festa. La ciutat ha donat este divendres el tret d’eixida oficial a deu dies de celebracions en honor a la Mare de Déu de Gràcia amb una Crida a la Festa que enguany ha tingut com a protagonista un vila-realenc que ha fet de la cuina saludable un fenomen a les xarxes socials. Roberto Bosquet, més conegut com a Chef Bosquet, ha sigut l’encarregat d’obrir simbòlicament unes festes que tornen a omplir els carrers de tradició, música i ambient fins al diumenge, 13 de setembre.
El reconegut creador de contingut gastronòmic ha canviat per unes hores els fogons i les receptes per exercir de pregoner davant dels seus veïns, des del balcó de l'edifici de Caixa Rural Vila-real a la plaça de la Vila. Bosquet ha reivindicat la seua vinculació amb les festes de Vila-real "de tota la vida" i ha aprofitat la Crida per animar els vila-realencs i vila-realenques a eixir al carrer, retrobar-se i disfrutar intensament de les nombroses propostes preparades per als pròxims dies.
A més, el protagonista de la Crida arriba a la cita convertit en un dels creadors gastronòmics espanyols amb major repercussió a internet. La seua comunitat a Instagram s’acosta ja als tres milions de seguidors. Una projecció que ha portat el nom del vila-realenc molt més enllà de la seua ciutat natal a través de receptes, llibres i projectes vinculats a la gastronomia més saludable.
Però en esta ocasió Bosquet ha mirat cap a casa. La seua ha sigut una invitació a viure la festa des del sentiment de pertinença a Vila-real, una crida compartida també per la reina de les festes de 2026, Berta Beteta; el president de la Junta de Festes, Toni Carmona, i l’alcalde, José Benlloch. Tots ells han coincidit a convidar la ciutadania a participar dels actes i disfrutar d’uns dies en què la ciutat canvia el ritme quotidià pel de la festa.
La Clau obri les celebracions
La Crida ha donat pas a un altre dels moments carregats de simbolisme de la primera jornada: el lliurament de la Clau de la Festa a Berta Beteta. La reina ha rebut així, de manera simbòlica, la clau que obri un programa amb més de 170 propostes festives, culturals, musicals, gastronòmiques i religioses.
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Amb la festa oficialment cridada i la clau ja en mans de la reina, la comitiva ha abandonat el centre de la ciutat per continuar amb el ritual inaugural. El so de les dolçaines i els tabals del Trull ha marcat el camí fins al jardí de Jaume I, on ha tingut lloc una altra de les escenes inseparables del primer divendres de festes.
Allí, la tradicional Obertura de la Festa ha fet sentir definitivament que Vila-real entra en els seus dies grans. El llançament de masclets ha posat el soroll, l’olor de pólvora i l’ambient més genuïnament festiu a un matí que ha servit perquè la ciutat comence a prendre els carrers.
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El mateix jardí de Jaume I ha estrenat després la zona de food trucks, que es converteix durant les festes en un dels punts de trobada. L’espai combina l’oferta de menjar ràpid amb una programació d’actuacions musicals que s’anirà desenvolupant al llarg dels pròxims dies, sumant així una alternativa més a l’àmplia agenda festiva.
El Recinte de la Marxa completa el matí
La inauguració del Recinte de la Marxa ha completat el primer bloc d’activitats d’este divendres. L’espai festiu torna a situar-se a l’aparcament ubicat davant del Palau de Justícia i al costat de l’hipermercat Carrefour, convertit durant estos deu dies en un dels principals punts de reunió, especialment entre el públic més jove i fins ben avançada la matinada.
Vila-real ha completat així una primera part del començament festiu carregat de gestos que es repeteixen cada setembre, però que mantenen intacta la seua capacitat per anunciar que comença una setmana diferent. La Crida, la Clau de la Festa, les dolçaines i els tabals, la pólvora i l’obertura dels principals espais festius han tornat a activar una ciutat que ja mira de ple a la Mare de Déu de Gràcia, la imatge de la qual arribarà a la vesprada a la ciutat i, com de costum, serà rebuda per autoritats locals, festives i eclesiàstiques al carrer de l'Ermita, davant del convent dels Pares Carmelites.
I enguany ha sigut Chef Bosquet qui ha donat la primera recepta de les festes: eixir al carrer i disfrutar-les amb la mateixa vinculació i estima per Vila-real amb què, segons ha recordat, les ha viscut ell mateix "de sempre".
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