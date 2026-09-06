Celebracions patronals
Vila-real renova la seua devoció per la Mare de Déu de Gràcia en una multitudinària processó
Centenars de veïns acompanyen les imatges de la patrona i de sant Pasqual pels concorreguts carrers del centre
Vila-real va tornar a demostrar aquest diumenge que la devoció per la Mare de Déu de Gràcia continua passant de generació en generació. Després de la missa solemne celebrada a l’església arxiprestal Sant Jaume, la patrona va recórrer els carrers del centre en una de les estampes més emotives, solemnes i arrelades de les festes, acompanyada també per la imatge de sant Pasqual.
La processó va posar així el colofó als principals actes religiosos del primer diumenge de les festes i va tornar a reunir centenars de vila-realencs i vila-realenques al voltant de les imatges dels dos patrons de la ciutat. La Mare de Déu de Gràcia, la peculiar Moreneta local, va avançar sobre la seua característica peanya, portada als muscles, entre mostres de fervor i respecte dels fidels.
A més, i com és tradició, sant Pasqual va tornar a compartir protagonisme amb la patrona després d’haver sigut traslladat prèviament des de la seua basílica fins a l’arxiprestal per participar tant en la celebració eucarística com en la posterior processó.
La comitiva va eixir del primer temple local per recórrer els carrers Sant Roc, Sant Antoni, Zumalacárregui, Major Sant Doménec, les places Major i de la Vila, Major Sant Jaume i Bayarri, abans d’enfilar novament el carrer Sant Roc i tornar al temple. Al llarg del trajecte, nombrosos veïns van contemplar el pas de la patrona des de les voreres, els portals i els balcons, en una vesprada marcada pel respecte i la tradició.
A la comitiva de la Mare de Déu de Gràcia i sant Pasqual es van sumar les diferents entitats religioses de Vila-real, els dolçainers i tabaleters, els gegants de la ciutat i la Unió Musical La Lira, que va posar la banda sonora solemne a l’acte.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real
També van formar part de la processó la reina i les dames de les festes, representants de la Junta de Festes i les autoritats municipals, que van completar una comitiva en la qual es van donar la mà la religiositat, la festa i la identitat local.
Però la processó va anar molt més enllà de ser una de les tradicions més esperades de setembre. Amb els actes religiosos en honor a la Mare de Déu de Gràcia, Vila-real renova cada any el vot perpetu que la ciutat va oferir a la seua patrona en 1757, després d’haver superat un període marcat per epidèmies i malalties.
Aquell compromís, adquirit per l’Ajuntament fa més de dos segles i mig, continua viu i converteix el primer diumenge de setembre en una jornada especialment carregada de simbolisme.
D’aquesta manera, generació rere generació, la ciutat manté intacta una promesa que forma part de la seua memòria col·lectiva. El pas de la Moreneta pels carrers, acompanyada per sant Pasqual, torna a unir història, fe i sentiment de poble en un esdeveniment que constitueix una de les expressions més profundes de la devoció dels vila-realencs per la seua patrona.
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