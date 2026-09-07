La Vall d'Uixó posa a punt els centres educatius per a l’inici de curs i inaugura els nous banys d’Infantil del CEIP Sant Vicent
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha finalitzat els treballs de renovació dels banys d’Infantil del CEIP Sant Vicent, que estaran preparats per a l’inici del curs escolar aquest dimecres. L’actuació forma part del Pla Edificant del centre, que compta amb una inversió global d’1,6 milions d’euros i que s’espera que estiga acabat en la seua totalitat durant els pròxims mesos.
El regidor d’Educació, Manel Agea, ha explicat que durant aquest estiu s’han enderrocat completament els antics banys i s’han construït uns nous espais més accessibles, amb les instal·lacions renovades i adaptades a les necessitats dels xiquets i xiquetes d’Infantil. "Hem aprofitat l’estiu per deixar acabada aquesta part de l’obra i que l’alumnat puga començar el curs estrenant els nous banys", ha assenyalat Agea.
A més, l’Ajuntament ha destinat enguany vora 75.000 euros al manteniment dels centres educatius, una quantitat que inclou actuacions com la instal·lació de ventiladors en quatre escoles, amb una inversió de 30.000 euros; els treballs de pintura del CEIP Blasco Ibáñez, per valor de 15.000 euros; la renovació de les voreres del CEIP Rosario Pérez, així com actuacions en reixes, calderes i altres instal·lacions de diferents escoles.
Aquesta inversió se suma al treball diari de la brigada municipal, que realitza actuacions de manteniment i reparacions en els 12 centres educatius de la ciutat. "Moltes vegades assumim actuacions que no ens corresponen directament perquè no volem que els nostres xiquets i xiquetes hagen d’esperar. Per a nosaltres l’educació pública és una prioritat i volem que els centres estiguen en les millors condicions", ha remarcat el regidor.
En aquest sentit, Agea ha lamentat "la deixadesa de la Generalitat Valenciana", ja que, segons ha assenyalat, "hauria d’assumir moltes d’aquestes obres menors i no ho està fent". "Des de l’Ajuntament continuarem actuant perquè el nostre alumnat tinga centres dignes i en les millors condicions, independentment de qui tinga la competència", ha conclòs.
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